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Электроды DENZEL 97506, DER-46 GoldLine, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутил-целлюлозное покрытие купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электроды DENZEL 97506, DER-46 GoldLine, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутил-целлюлозное покрытие

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Электроды DENZEL 97506, DER-46 GoldLine, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутил-целлюлозное покрытие - фото 1
Электроды DENZEL 97506, DER-46 GoldLine, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутил-целлюлозное покрытие - фото 2
Электроды DENZEL 97506, DER-46 GoldLine, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутил-целлюлозное покрытие - фото 3
Электроды DENZEL 97506, DER-46 GoldLine, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутил-целлюлозное покрытие - фото 4
Электроды DENZEL 97506, DER-46 GoldLine, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутил-целлюлозное покрытие - фото 5
Электроды DENZEL 97506, DER-46 GoldLine, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутил-целлюлозное покрытие - фото 6
Электроды DENZEL 97506, DER-46 GoldLine, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутил-целлюлозное покрытие - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Марка электрода
DER-46
Диаметр электрода, мм
3
  • Электроды DENZEL 97506, DER-46 GoldLine, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутил-целлюлозное покрытие - фото 1
  • Электроды DENZEL 97506, DER-46 GoldLine, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутил-целлюлозное покрытие - фото 2
  • Электроды DENZEL 97506, DER-46 GoldLine, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутил-целлюлозное покрытие - фото 3
  • Электроды DENZEL 97506, DER-46 GoldLine, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутил-целлюлозное покрытие - фото 4
  • Электроды DENZEL 97506, DER-46 GoldLine, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутил-целлюлозное покрытие - фото 5
  • Электроды DENZEL 97506, DER-46 GoldLine, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутил-целлюлозное покрытие - фото 6
  • Электроды DENZEL 97506, DER-46 GoldLine, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутил-целлюлозное покрытие - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748068
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Марка электрода
DER-46
Диаметр электрода, мм
3
Комплектация
Электроды - 100 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х6х4
Вес, кг.
2.53

Описание товара Электроды DENZEL 97506, DER-46 GoldLine, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутил-целлюлозное покрытие

Электроды Denzel GoldLine 97506 марки DER-46, диаметром 3 мм, с рутил-целлюлозным покрытием желтого цвета, 2,5 кг в упаковке, предназначены для ручной дуговой сварки заготовок из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей толщиной 3-20 мм. Наличие целлюлозы в составе повышает защитные свойства газа, образующегося при сварке, и обеспечивает высокое качество выполняемых работ. Электроды подходят для создания нахлестных и стыковых соединений, потолочных и вертикальных швов, оптимальны для работы с короткими швами. Также допускается сварка тонкостенных деталей. Электроды просты в использовании и подойдут начинающему мастеру.

Преимущества

  • Широкие возможности применения — электроды подходят для сварки в любом пространственном положении, в том числе вертикальном, как при переменном токе, так и постоянном обратной полярности.
  • Использование при пониженном напряжении — электроды обеспечивают стабильную работу при малых токах, что удобно для применения в быту.
  • Высокое качество шва — сварка электродами с рутил-целлюлозным покрытием характеризуется повышенным коэффициентом наплавки и образованием большого количества защитного шлака.
  • Удобная работа — шлак легко удаляется, что облегчает формирование гладкой поверхности.
  • Простая подготовка к сварке — тщательное очищение свариваемых поверхностей не требуется.
  • Безопасность — рутило-целлюлозное покрытие характеризуется низкой токсичностью, поэтому проведение сварочных работ не вредит здоровью.
  • Экономичность — одной коробки хватит для выполнения большого объема работ.
  • Гарантированное качество — электроды успешно прошли аттестацию сварочных материалов Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС).



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Отзывы о товаре Электроды DENZEL 97506, DER-46 GoldLine, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутил-целлюлозное покрытие




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Марка электрода
DER-46
Диаметр электрода, мм
3
Комплектация
Электроды - 100 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Электроды Denzel GoldLine 97506 марки DER-46, диаметром 3 мм, с рутил-целлюлозным покрытием желтого цвета, 2,5 кг в упаковке, предназначены для ручной дуговой сварки заготовок из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей толщиной 3-20 мм. Наличие целлюлозы в составе повышает защитные свойства газа, образующегося при сварке, и обеспечивает высокое качество выполняемых работ. Электроды подходят для создания нахлестных и стыковых соединений, потолочных и вертикальных швов, оптимальны для работы с короткими швами. Также допускается сварка тонкостенных деталей. Электроды просты в использовании и подойдут начинающему мастеру.

Преимущества

  • Широкие возможности применения — электроды подходят для сварки в любом пространственном положении, в том числе вертикальном, как при переменном токе, так и постоянном обратной полярности.
  • Использование при пониженном напряжении — электроды обеспечивают стабильную работу при малых токах, что удобно для применения в быту.
  • Высокое качество шва — сварка электродами с рутил-целлюлозным покрытием характеризуется повышенным коэффициентом наплавки и образованием большого количества защитного шлака.
  • Удобная работа — шлак легко удаляется, что облегчает формирование гладкой поверхности.
  • Простая подготовка к сварке — тщательное очищение свариваемых поверхностей не требуется.
  • Безопасность — рутило-целлюлозное покрытие характеризуется низкой токсичностью, поэтому проведение сварочных работ не вредит здоровью.
  • Экономичность — одной коробки хватит для выполнения большого объема работ.
  • Гарантированное качество — электроды успешно прошли аттестацию сварочных материалов Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС).


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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