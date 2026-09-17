Электроды DENZEL 97505, DER-13/55, диам 3 мм, 2,5 кг., основное покрытие
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Характеристики
Описание товара Электроды DENZEL 97505, DER-13/55, диам 3 мм, 2,5 кг., основное покрытие
Электроды Denzel DER-13/55 97505 диаметром 3 мм, с основным покрытием серого цвета, 2,5 кг в упаковке, применяются для выполнения сварочных работ с использованием постоянного тока до 130 А. Предназначены для сварки толстых листовых заготовок из углеродистых и низколегированных сталей, подвергающихся повышенным динамическим нагрузкам и деформационным воздействиям, подходят для работы с емкостями под давлением. Обеспечивают увеличенную глубину проплавления металла, позволяют получать соединения с высокой ударной вязкостью, выдерживающие сильное давление в агрессивной среде с перепадами температур. Рекомендованы для профессионального использования в нефтегазовой промышленности и судостроении. Перед началом работы требуется тщательная подготовка поверхности и прокалка электрода.
Преимущества
- Работа в сложных условиях — электроды можно использовать при температуре до -60 °C.
- Высокое качество выполняемых работ — электроды позволяют получить прочный и пластичный шов, устойчивый к образованию трещин.
- Удобная работа — разбрызгивание металла сведено к минимуму, шов легко очищается от шлака.
- Продуманная комплектация — 2,5 кг электродов хватит для выполнения большого объема работ.
- Гарантированное качество — электроды успешно прошли аттестацию сварочных материалов Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС).
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Электроды Denzel DER-13/55 97505 диаметром 3 мм, с основным покрытием серого цвета, 2,5 кг в упаковке, применяются для выполнения сварочных работ с использованием постоянного тока до 130 А. Предназначены для сварки толстых листовых заготовок из углеродистых и низколегированных сталей, подвергающихся повышенным динамическим нагрузкам и деформационным воздействиям, подходят для работы с емкостями под давлением. Обеспечивают увеличенную глубину проплавления металла, позволяют получать соединения с высокой ударной вязкостью, выдерживающие сильное давление в агрессивной среде с перепадами температур. Рекомендованы для профессионального использования в нефтегазовой промышленности и судостроении. Перед началом работы требуется тщательная подготовка поверхности и прокалка электрода.
Преимущества
- Работа в сложных условиях — электроды можно использовать при температуре до -60 °C.
- Высокое качество выполняемых работ — электроды позволяют получить прочный и пластичный шов, устойчивый к образованию трещин.
- Удобная работа — разбрызгивание металла сведено к минимуму, шов легко очищается от шлака.
- Продуманная комплектация — 2,5 кг электродов хватит для выполнения большого объема работ.
- Гарантированное качество — электроды успешно прошли аттестацию сварочных материалов Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС).
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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