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Электроды DENZEL 97504, DER-46, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутиловое покрытие купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электроды DENZEL 97504, DER-46, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутиловое покрытие

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Электроды DENZEL 97504, DER-46, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутиловое покрытие - фото 1
Электроды DENZEL 97504, DER-46, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутиловое покрытие - фото 2
Электроды DENZEL 97504, DER-46, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутиловое покрытие - фото 3
Электроды DENZEL 97504, DER-46, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутиловое покрытие - фото 4
Электроды DENZEL 97504, DER-46, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутиловое покрытие - фото 5
Электроды DENZEL 97504, DER-46, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутиловое покрытие - фото 6
Электроды DENZEL 97504, DER-46, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутиловое покрытие - фото 7
Электроды DENZEL 97504, DER-46, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутиловое покрытие - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Покрытие электрода
рутиловое
Марка электрода
DER-46
Диаметр электрода, мм
3
  • Электроды DENZEL 97504, DER-46, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутиловое покрытие - фото 1
  • Электроды DENZEL 97504, DER-46, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутиловое покрытие - фото 2
  • Электроды DENZEL 97504, DER-46, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутиловое покрытие - фото 3
  • Электроды DENZEL 97504, DER-46, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутиловое покрытие - фото 4
  • Электроды DENZEL 97504, DER-46, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутиловое покрытие - фото 5
  • Электроды DENZEL 97504, DER-46, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутиловое покрытие - фото 6
  • Электроды DENZEL 97504, DER-46, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутиловое покрытие - фото 7
  • Электроды DENZEL 97504, DER-46, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутиловое покрытие - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748066
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Электроды DENZEL 97504, DER-46, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутиловое покрытие
820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Покрытие электрода
рутиловое
Марка электрода
DER-46
Диаметр электрода, мм
3
Комплектация
Электрод АНО-21 - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х6х4
Вес, кг.
2.5

Описание товара Электроды DENZEL 97504, DER-46, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутиловое покрытие

Электроды Denzel 97504 марки DER-46, диаметром 3 мм, с рутиловым покрытием красного цвета, 2,5 кг в упаковке, предназначены для ручной дуговой сварки деталей из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей толщиной до 5 мм при максимальном токе 140 А. Позволяют получать швы, устойчивые к вибрациям и воздействию агрессивных сред. Толщина обмазки выше, чем у аналогичных электродов других торговых марок, что обеспечивает высокое качество шва. Электроды подходят для создания нахлестных, угловых и стыковых соединений в рядовых конструкциях, потолочных и вертикальных швов, оптимальны для сварки газовых и водопроводных труб с низким давлением.

Преимущества

  • Универсальность — электроды подходят для сварки в любом пространственном положении, в том числе вертикальном, как при постоянном, так и переменном токе.
  • Высокое качество сварки — разбрызгивание металла минимально, сварной шов устойчив к образованию пор, трещин и шлаковых включений.
  • Удобная работа с короткими швами — электроды обеспечивают быстрый первичный и повторный поджиг дуги, а также стабильное горение и легкое отделение шлака.
  • Простая подготовка к работе — тщательное очищение свариваемых поверхностей не требуется, допускается сварка при наличии влаги и следов ржавчины.
  • Безопасность — рутиловое покрытие характеризуется низкой токсичностью, что позволяет проводить работы в закрытых и слабо вентилируемых помещениях без вреда для здоровья.
  • Экономичность — металл стержней электродов расходуется медленно, одной коробки хватит для выполнения большого объема работ.
  • Гарантированное качество — электроды успешно прошли аттестацию сварочных материалов Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС).



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Отзывы о товаре Электроды DENZEL 97504, DER-46, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутиловое покрытие




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Покрытие электрода
рутиловое
Марка электрода
DER-46
Диаметр электрода, мм
3
Комплектация
Электрод АНО-21 - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Электроды Denzel 97504 марки DER-46, диаметром 3 мм, с рутиловым покрытием красного цвета, 2,5 кг в упаковке, предназначены для ручной дуговой сварки деталей из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей толщиной до 5 мм при максимальном токе 140 А. Позволяют получать швы, устойчивые к вибрациям и воздействию агрессивных сред. Толщина обмазки выше, чем у аналогичных электродов других торговых марок, что обеспечивает высокое качество шва. Электроды подходят для создания нахлестных, угловых и стыковых соединений в рядовых конструкциях, потолочных и вертикальных швов, оптимальны для сварки газовых и водопроводных труб с низким давлением.

Преимущества

  • Универсальность — электроды подходят для сварки в любом пространственном положении, в том числе вертикальном, как при постоянном, так и переменном токе.
  • Высокое качество сварки — разбрызгивание металла минимально, сварной шов устойчив к образованию пор, трещин и шлаковых включений.
  • Удобная работа с короткими швами — электроды обеспечивают быстрый первичный и повторный поджиг дуги, а также стабильное горение и легкое отделение шлака.
  • Простая подготовка к работе — тщательное очищение свариваемых поверхностей не требуется, допускается сварка при наличии влаги и следов ржавчины.
  • Безопасность — рутиловое покрытие характеризуется низкой токсичностью, что позволяет проводить работы в закрытых и слабо вентилируемых помещениях без вреда для здоровья.
  • Экономичность — металл стержней электродов расходуется медленно, одной коробки хватит для выполнения большого объема работ.
  • Гарантированное качество — электроды успешно прошли аттестацию сварочных материалов Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС).


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Отзывы


Электроды DENZEL 97504, DER-46, диам. 3 мм, 2,5 кг., рутиловое покрытие - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 820 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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