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Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3", 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3", 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м

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Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м - фото 1
Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м - фото 2
Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м - фото 3
Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м - фото 4
Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м - фото 5
Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м - фото 6
Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м - фото 7
Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м - фото 8
Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Тип выключателя
автоматический
Мощность
700
Высота подъема
65
Глубина погружения
80
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
72
  • Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м - фото 1
  • Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м - фото 2
  • Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м - фото 3
  • Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м - фото 4
  • Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м - фото 5
  • Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м - фото 6
  • Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м - фото 7
  • Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м - фото 8
  • Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748061
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Тип выключателя
автоматический
Мощность
700
Высота подъема
65
Глубина погружения
80
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
72
Забор воды
верхний
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
0.5
Ширина, см
64
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х16х9
Вес, кг.
7.5

Описание товара Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3", 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м

Скважинный винтовой насос Сибртех СНВ-3-65 97290 мощностью 700 Вт, диаметром 3", обеспечивает напор до 65 м и способен перекачивать 1800 литров жидкости в час. Предназначен для подъема чистой воды из скважин и колодцев глубиной до 80 м. Насос позволяет организовать систему водоснабжения и полива на даче, садовом участке или в загородном доме.

Преимущества

  • Термозащита — в случае перегрева двигатель автоматически отключается, что предотвращает его поломку.
  • Высокий ресурс — двигатель полностью заполнен маслом, что уменьшает трение движущихся частей, а также улучшает теплоотвод.
  • Защита от утечки масла — производитель предусмотрел мембрану компенсации теплового расширения.
  • Отсутствие загрязнений в воде — система верхнего забора предотвращает захват песка и илистых отложений со дна.
  • Безопасность — трехжильный кабель с проводом заземления защищает пользователя от поражения электрическим током.
  • Степень защиты IPX8 — корпус насоса полностью непроницаем для воды, электронные компоненты надежно защищены.
  • Безопасное погружение — на корпусе предусмотрены удобные крючки, позволяющие надежно зафиксировать трос.
  • Компактность — малый вес 7,5 кг и небольшой диаметр 72 мм позволяют легко перемещать насос и погружать его даже в узкие скважины диаметром от 80 мм.

Отзывы о товаре Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3", 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Тип выключателя
автоматический
Мощность
700
Высота подъема
65
Глубина погружения
80
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
72
Забор воды
верхний
Качество воды
чистая
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
0.5
Ширина, см
64
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Описание

Скважинный винтовой насос Сибртех СНВ-3-65 97290 мощностью 700 Вт, диаметром 3", обеспечивает напор до 65 м и способен перекачивать 1800 литров жидкости в час. Предназначен для подъема чистой воды из скважин и колодцев глубиной до 80 м. Насос позволяет организовать систему водоснабжения и полива на даче, садовом участке или в загородном доме.

Преимущества

  • Термозащита — в случае перегрева двигатель автоматически отключается, что предотвращает его поломку.
  • Высокий ресурс — двигатель полностью заполнен маслом, что уменьшает трение движущихся частей, а также улучшает теплоотвод.
  • Защита от утечки масла — производитель предусмотрел мембрану компенсации теплового расширения.
  • Отсутствие загрязнений в воде — система верхнего забора предотвращает захват песка и илистых отложений со дна.
  • Безопасность — трехжильный кабель с проводом заземления защищает пользователя от поражения электрическим током.
  • Степень защиты IPX8 — корпус насоса полностью непроницаем для воды, электронные компоненты надежно защищены.
  • Безопасное погружение — на корпусе предусмотрены удобные крючки, позволяющие надежно зафиксировать трос.
  • Компактность — малый вес 7,5 кг и небольшой диаметр 72 мм позволяют легко перемещать насос и погружать его даже в узкие скважины диаметром от 80 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3", 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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