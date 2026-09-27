Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3", 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3", 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м
Скважинный винтовой насос Сибртех СНВ-3-65 97290 мощностью 700 Вт, диаметром 3", обеспечивает напор до 65 м и способен перекачивать 1800 литров жидкости в час. Предназначен для подъема чистой воды из скважин и колодцев глубиной до 80 м. Насос позволяет организовать систему водоснабжения и полива на даче, садовом участке или в загородном доме.
Преимущества
- Термозащита — в случае перегрева двигатель автоматически отключается, что предотвращает его поломку.
- Высокий ресурс — двигатель полностью заполнен маслом, что уменьшает трение движущихся частей, а также улучшает теплоотвод.
- Защита от утечки масла — производитель предусмотрел мембрану компенсации теплового расширения.
- Отсутствие загрязнений в воде — система верхнего забора предотвращает захват песка и илистых отложений со дна.
- Безопасность — трехжильный кабель с проводом заземления защищает пользователя от поражения электрическим током.
- Степень защиты IPX8 — корпус насоса полностью непроницаем для воды, электронные компоненты надежно защищены.
- Безопасное погружение — на корпусе предусмотрены удобные крючки, позволяющие надежно зафиксировать трос.
- Компактность — малый вес 7,5 кг и небольшой диаметр 72 мм позволяют легко перемещать насос и погружать его даже в узкие скважины диаметром от 80 мм.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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Скважинный винтовой насос Сибртех СНВ-3-65 97290 мощностью 700 Вт, диаметром 3", обеспечивает напор до 65 м и способен перекачивать 1800 литров жидкости в час. Предназначен для подъема чистой воды из скважин и колодцев глубиной до 80 м. Насос позволяет организовать систему водоснабжения и полива на даче, садовом участке или в загородном доме.
Преимущества
- Термозащита — в случае перегрева двигатель автоматически отключается, что предотвращает его поломку.
- Высокий ресурс — двигатель полностью заполнен маслом, что уменьшает трение движущихся частей, а также улучшает теплоотвод.
- Защита от утечки масла — производитель предусмотрел мембрану компенсации теплового расширения.
- Отсутствие загрязнений в воде — система верхнего забора предотвращает захват песка и илистых отложений со дна.
- Безопасность — трехжильный кабель с проводом заземления защищает пользователя от поражения электрическим током.
- Степень защиты IPX8 — корпус насоса полностью непроницаем для воды, электронные компоненты надежно защищены.
- Безопасное погружение — на корпусе предусмотрены удобные крючки, позволяющие надежно зафиксировать трос.
- Компактность — малый вес 7,5 кг и небольшой диаметр 72 мм позволяют легко перемещать насос и погружать его даже в узкие скважины диаметром от 80 мм.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: скважинный, для чистой воды, винтовой, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Отзывы о товаре Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3", 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м