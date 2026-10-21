Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтр
Материал
PP-GF30
Давление, Бар
6
Резьба
внутренняя, G1
Подсоединительная резьба
G1 (внутренняя)
Диаметр
1"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб.
В наличии
Код товара: 748059
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 760 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Фильтр
Материал
PP-GF30
Давление, Бар
6
Резьба
внутренняя, G1
Подсоединительная резьба
G1 (внутренняя)
Диаметр
1"
Комплектация
Фильтр - 1 штПереходник - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х13
Вес, кг.
1.13
Документы соответствия
Официальный реестр Росаккредитации
Описание товара Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1"
Фильтр Denzel F-2 97282 объемом 2 л, с присоединительным диаметром 1?, используется для очищения воды от песка и грязевых частиц диаметром до 8 мкм. Применяется на насосах и насосных станциях ТМ Denzel, будет полезен для организации системы водоснабжения на загородном участке.
Преимущества
- Надежность и долговечность — корпус выполнен из ударопрочного пластика.
- Прозрачный корпус — можно оценить степень загрязнения фильтра, не разбирая его.
- Простое обслуживание — фильтр легко разбирается, поэтому его удобно чистить.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
DENZEL
Тип товара
Фильтр
Материал
PP-GF30
Давление, Бар
6
Резьба
внутренняя, G1
Подсоединительная резьба
G1 (внутренняя)
Диаметр
1"
Комплектация
Фильтр - 1 штПереходник - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Фильтр Denzel F-2 97282 объемом 2 л, с присоединительным диаметром 1?, используется для очищения воды от песка и грязевых частиц диаметром до 8 мкм. Применяется на насосах и насосных станциях ТМ Denzel, будет полезен для организации системы водоснабжения на загородном участке.
Преимущества
- Надежность и долговечность — корпус выполнен из ударопрочного пластика.
- Прозрачный корпус — можно оценить степень загрязнения фильтра, не разбирая его.
- Простое обслуживание — фильтр легко разбирается, поэтому его удобно чистить.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы
Документы соответствия
Официальный реестр Росаккредитации
Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1" - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1760 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1"