Штуцер для шланга DENZEL 97272, 3/4" с наружной резьбой G1"
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
Латунь
Давление, Бар
16
Резьба
внешняя, G1"
Подсоединительная резьба
G1 (внешняя)
Диаметр
3/4"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб.
В наличии
Код товара: 748058
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
440 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
Латунь
Давление, Бар
16
Резьба
внешняя, G1"
Подсоединительная резьба
G1 (внешняя)
Диаметр
3/4"
Комплектация
Штуцер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х4
Вес, г.
100
Описание товара Штуцер для шланга DENZEL 97272, 3/4" с наружной резьбой G1"
Штуцер Denzel 97272 с наружной резьбой G1 предназначен для плотного соединения насоса или насосной станции с садовым шлангом диаметром 3/4 дюйма. Используется для организации системы откачки воды или полива на дачном участке.
Преимущества
- Прочность и коррозионная стойкость — штуцер из латуни устойчив к воздействию влаги и высокого давления.
- Надежное подключение — наружная резьба с насечками обеспечивает прочную фиксацию штуцера.
- Подвесная карта в комплекте — штуцер удобно размещать на стенде.
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Бренд
DENZEL
Материал
Латунь
Давление, Бар
16
Резьба
внешняя, G1"
Подсоединительная резьба
G1 (внешняя)
Диаметр
3/4"
Комплектация
Штуцер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Штуцер Denzel 97272 с наружной резьбой G1 предназначен для плотного соединения насоса или насосной станции с садовым шлангом диаметром 3/4 дюйма. Используется для организации системы откачки воды или полива на дачном участке.
Преимущества
- Прочность и коррозионная стойкость — штуцер из латуни устойчив к воздействию влаги и высокого давления.
- Надежное подключение — наружная резьба с насечками обеспечивает прочную фиксацию штуцера.
- Подвесная карта в комплекте — штуцер удобно размещать на стенде.
Смотрите также: Аксессуары для насосов
Штуцер для шланга DENZEL 97272, 3/4" с наружной резьбой G1" - по цене 440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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