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Штуцер для шланга DENZEL 97272, 3/4" с наружной резьбой G1" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штуцер для шланга DENZEL 97272, 3/4" с наружной резьбой G1"

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Штуцер для шланга DENZEL 97272, 3/4&quot; с наружной резьбой G1&quot; - фото 1
Штуцер для шланга DENZEL 97272, 3/4&quot; с наружной резьбой G1&quot; - фото 2
Штуцер для шланга DENZEL 97272, 3/4&quot; с наружной резьбой G1&quot; - фото 3
Штуцер для шланга DENZEL 97272, 3/4&quot; с наружной резьбой G1&quot; - фото 4
Штуцер для шланга DENZEL 97272, 3/4&quot; с наружной резьбой G1&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
Латунь
Давление, Бар
16
Резьба
внешняя, G1"
Подсоединительная резьба
G1 (внешняя)
Диаметр
3/4"
  • Штуцер для шланга DENZEL 97272, 3/4&quot; с наружной резьбой G1&quot; - фото 1
  • Штуцер для шланга DENZEL 97272, 3/4&quot; с наружной резьбой G1&quot; - фото 2
  • Штуцер для шланга DENZEL 97272, 3/4&quot; с наружной резьбой G1&quot; - фото 3
  • Штуцер для шланга DENZEL 97272, 3/4&quot; с наружной резьбой G1&quot; - фото 4
  • Штуцер для шланга DENZEL 97272, 3/4&quot; с наружной резьбой G1&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748058
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Штуцер для шланга DENZEL 97272, 3/4" с наружной резьбой G1"
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
Латунь
Давление, Бар
16
Резьба
внешняя, G1"
Подсоединительная резьба
G1 (внешняя)
Диаметр
3/4"
Комплектация
Штуцер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х4
Вес, г.
100

Описание товара Штуцер для шланга DENZEL 97272, 3/4" с наружной резьбой G1"

Штуцер Denzel 97272 с наружной резьбой G1 предназначен для плотного соединения насоса или насосной станции с садовым шлангом диаметром 3/4 дюйма. Используется для организации системы откачки воды или полива на дачном участке.

Преимущества

  • Прочность и коррозионная стойкость — штуцер из латуни устойчив к воздействию влаги и высокого давления.
  • Надежное подключение — наружная резьба с насечками обеспечивает прочную фиксацию штуцера.
  • Подвесная карта в комплекте — штуцер удобно размещать на стенде.



Смотрите также: Аксессуары для насосов

Отзывы о товаре Штуцер для шланга DENZEL 97272, 3/4" с наружной резьбой G1"




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
Латунь
Давление, Бар
16
Резьба
внешняя, G1"
Подсоединительная резьба
G1 (внешняя)
Диаметр
3/4"
Комплектация
Штуцер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Штуцер Denzel 97272 с наружной резьбой G1 предназначен для плотного соединения насоса или насосной станции с садовым шлангом диаметром 3/4 дюйма. Используется для организации системы откачки воды или полива на дачном участке.

Преимущества

  • Прочность и коррозионная стойкость — штуцер из латуни устойчив к воздействию влаги и высокого давления.
  • Надежное подключение — наружная резьба с насечками обеспечивает прочную фиксацию штуцера.
  • Подвесная карта в комплекте — штуцер удобно размещать на стенде.


Смотрите также: Аксессуары для насосов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штуцер для шланга DENZEL 97272, 3/4" с наружной резьбой G1" - по цене 440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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