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Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97103, 97652, 97661 упак. 4 шт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97103, 97652, 97661 упак. 4 шт

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Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97103, 97652, 97661 упак. 4 шт - фото 1
Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97103, 97652, 97661 упак. 4 шт - фото 2
Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97103, 97652, 97661 упак. 4 шт - фото 3
Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97103, 97652, 97661 упак. 4 шт - фото 4
Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97103, 97652, 97661 упак. 4 шт - фото 5
Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97103, 97652, 97661 упак. 4 шт - фото 6
Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97103, 97652, 97661 упак. 4 шт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подходит для моделей
SB 560, SB 560 LP, SWB-600
Комплектация
Срезной болт - 4 штГайка самоконтрящиеся - 4 шт
  • Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97103, 97652, 97661 упак. 4 шт - фото 1
  • Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97103, 97652, 97661 упак. 4 шт - фото 2
  • Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97103, 97652, 97661 упак. 4 шт - фото 3
  • Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97103, 97652, 97661 упак. 4 шт - фото 4
  • Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97103, 97652, 97661 упак. 4 шт - фото 5
  • Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97103, 97652, 97661 упак. 4 шт - фото 6
  • Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97103, 97652, 97661 упак. 4 шт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748043
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97103, 97652, 97661 упак. 4 шт
810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Подходит для моделей
SB 560, SB 560 LP, SWB-600
Комплектация
Срезной болт - 4 штГайка самоконтрящиеся - 4 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
90

Описание товара Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97103, 97652, 97661 упак. 4 шт

Срезные болты 97103 предназначены для снегоуборочных машин SB 560 97651, SB 560 LP 97652, SWB-600 97661. Играют ключевую роль в соединении уборочного шнека с приводным валом, что существенно увеличивает срок используемой техники.,Внимание — использование обыкновенных болтов вместо срезных грозит поломкой шнека снегоуборщика!

Преимущества

  • Надежность — болты изготовлены из стали.
  • Безопасность — аксессуары позволяют защитить редуктор и двигатель техники от поломок в случае блокировки шнека.
  • 4 штуки в упаковке — болты поставляются в прозрачном пакете вместе с самоконтрящимися гайками.

Отзывы о товаре Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97103, 97652, 97661 упак. 4 шт




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Подходит для моделей
SB 560, SB 560 LP, SWB-600
Комплектация
Срезной болт - 4 штГайка самоконтрящиеся - 4 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Срезные болты 97103 предназначены для снегоуборочных машин SB 560 97651, SB 560 LP 97652, SWB-600 97661. Играют ключевую роль в соединении уборочного шнека с приводным валом, что существенно увеличивает срок используемой техники.,Внимание — использование обыкновенных болтов вместо срезных грозит поломкой шнека снегоуборщика!

Преимущества

  • Надежность — болты изготовлены из стали.
  • Безопасность — аксессуары позволяют защитить редуктор и двигатель техники от поломок в случае блокировки шнека.
  • 4 штуки в упаковке — болты поставляются в прозрачном пакете вместе с самоконтрящимися гайками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97103, 97652, 97661 упак. 4 шт – стоимость товара 810 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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