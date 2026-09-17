Top.Mail.Ru
Расширители-подрезатели для снегоуборочных машин DENZEL 97102, 97653-97656, 2 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Расширители-подрезатели для снегоуборочных машин DENZEL 97102, 97653-97656, 2 шт.

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Расширители-подрезатели для снегоуборочных машин DENZEL 97102, 97653-97656, 2 шт. - фото 1
Расширители-подрезатели для снегоуборочных машин DENZEL 97102, 97653-97656, 2 шт. - фото 2
Расширители-подрезатели для снегоуборочных машин DENZEL 97102, 97653-97656, 2 шт. - фото 3
Расширители-подрезатели для снегоуборочных машин DENZEL 97102, 97653-97656, 2 шт. - фото 4
Расширители-подрезатели для снегоуборочных машин DENZEL 97102, 97653-97656, 2 шт. - фото 5
Расширители-подрезатели для снегоуборочных машин DENZEL 97102, 97653-97656, 2 шт. - фото 6
Расширители-подрезатели для снегоуборочных машин DENZEL 97102, 97653-97656, 2 шт. - фото 7
Расширители-подрезатели для снегоуборочных машин DENZEL 97102, 97653-97656, 2 шт. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подходит для моделей
SBM 610, SBM 610S PRO, SBL 711D PRO, SBL 711DT PRO
Комплектация
Расширители подрезатели - 2 штКомплект крепежа - 1 штИнструкция по установке - 1 шт
  • Расширители-подрезатели для снегоуборочных машин DENZEL 97102, 97653-97656, 2 шт. - фото 1
  • Расширители-подрезатели для снегоуборочных машин DENZEL 97102, 97653-97656, 2 шт. - фото 2
  • Расширители-подрезатели для снегоуборочных машин DENZEL 97102, 97653-97656, 2 шт. - фото 3
  • Расширители-подрезатели для снегоуборочных машин DENZEL 97102, 97653-97656, 2 шт. - фото 4
  • Расширители-подрезатели для снегоуборочных машин DENZEL 97102, 97653-97656, 2 шт. - фото 5
  • Расширители-подрезатели для снегоуборочных машин DENZEL 97102, 97653-97656, 2 шт. - фото 6
  • Расширители-подрезатели для снегоуборочных машин DENZEL 97102, 97653-97656, 2 шт. - фото 7
  • Расширители-подрезатели для снегоуборочных машин DENZEL 97102, 97653-97656, 2 шт. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748042
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Расширители-подрезатели для снегоуборочных машин DENZEL 97102, 97653-97656, 2 шт.
980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Подходит для моделей
SBM 610, SBM 610S PRO, SBL 711D PRO, SBL 711DT PRO
Комплектация
Расширители подрезатели - 2 штКомплект крепежа - 1 штИнструкция по установке - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х18х10
Вес, кг.
2.09

Описание товара Расширители-подрезатели для снегоуборочных машин DENZEL 97102, 97653-97656, 2 шт.

Расширители-подрезатели Denzel 97102, 2 шт. в комплекте, предназначены для установки на кожух шнека снегоуборщика Denzel 97653 или 97654, 97655, 97656, 97657, также совместимы с некоторыми моделями других производителей. Расширители-подрезатели значительно ускоряют очистку территорий от сухого неслежавшегося снега за счет увеличенной ширины захвата, а также облегчают работу с высокими сугробами.

Преимущества

  • Универсальность — расширители устанавливаются на снегоуборочную машину без сверления.
  • Надежность и долговечность — расширители-подрезатели изготовлены из прочной стали.
  • Быстрая уборка большой территории — детали, установленные в качестве расширителей, увеличивают ширину захвата на 100 мм.
  • Работа с высоким уровнем снега — при установке в положение для подрезателей приспособления обрушивают большие сугробы, облегчая их уборку.
  • 2 в 1 — специальная конструкция позволяет установить расширители и подрезатели одновременно (при покупке сразу двух комплектов).
  • Простая установка — набор крепежа входит в комплект поставки.

Отзывы о товаре Расширители-подрезатели для снегоуборочных машин DENZEL 97102, 97653-97656, 2 шт.




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Подходит для моделей
SBM 610, SBM 610S PRO, SBL 711D PRO, SBL 711DT PRO
Комплектация
Расширители подрезатели - 2 штКомплект крепежа - 1 штИнструкция по установке - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Расширители-подрезатели Denzel 97102, 2 шт. в комплекте, предназначены для установки на кожух шнека снегоуборщика Denzel 97653 или 97654, 97655, 97656, 97657, также совместимы с некоторыми моделями других производителей. Расширители-подрезатели значительно ускоряют очистку территорий от сухого неслежавшегося снега за счет увеличенной ширины захвата, а также облегчают работу с высокими сугробами.

Преимущества

  • Универсальность — расширители устанавливаются на снегоуборочную машину без сверления.
  • Надежность и долговечность — расширители-подрезатели изготовлены из прочной стали.
  • Быстрая уборка большой территории — детали, установленные в качестве расширителей, увеличивают ширину захвата на 100 мм.
  • Работа с высоким уровнем снега — при установке в положение для подрезателей приспособления обрушивают большие сугробы, облегчая их уборку.
  • 2 в 1 — специальная конструкция позволяет установить расширители и подрезатели одновременно (при покупке сразу двух комплектов).
  • Простая установка — набор крепежа входит в комплект поставки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Расширители-подрезатели для снегоуборочных машин DENZEL 97102, 97653-97656, 2 шт. – стоимость товара 980 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...