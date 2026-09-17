Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3
Виброплита бензиновая Denzel VC-12 97041 с основанием размером 45 х 35 см, оснащена двигателем объемом 196 см3 и воздействует на поверхность с центробежной силой 12 кН. Применяется для уплотнения грунта, песка, щебня, гравия, а также укладки тротуарной плитки. Ровная рабочая поверхность обеспечивает высокое качество выполняемых работ. Виброплита может использоваться на строительной площадке, при оформлении ландшафта на загородном участке, в процессе обустройства детских площадок и т.д.
Преимущества
- Надежность — мощный и экономичный двигатель LONCIN обеспечивает стабильную работу в течение длительного времени.
- Удобное управление — рычаг газа расположен на верхней части рабочей рукоятки.
- Экономичность — полностью заправленного бака хватит на 2 часа работы.
- Безопасная эксплуатация — приводной ремень закрыт защитным кожухом.
- Защита от загрязнения — воздушный и топливный фильтры предотвращают попадание посторонних частиц в цилиндр двигателя и бак.
- Комфортное перемещение на новый участок — производитель предусмотрел подъемную скобу и возможность установки транспортировочных колес (арт. 98023, в комплект поставки не входят).
- Удобное хранение — благодаря складной рукоятке виброплита не занимает много места.
- Гарантия 3 года — надежность техники подтверждена производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Виброплита бензиновая Denzel VC-12 97041 с основанием размером 45 х 35 см, оснащена двигателем объемом 196 см3 и воздействует на поверхность с центробежной силой 12 кН. Применяется для уплотнения грунта, песка, щебня, гравия, а также укладки тротуарной плитки. Ровная рабочая поверхность обеспечивает высокое качество выполняемых работ. Виброплита может использоваться на строительной площадке, при оформлении ландшафта на загородном участке, в процессе обустройства детских площадок и т.д.
Преимущества
- Надежность — мощный и экономичный двигатель LONCIN обеспечивает стабильную работу в течение длительного времени.
- Удобное управление — рычаг газа расположен на верхней части рабочей рукоятки.
- Экономичность — полностью заправленного бака хватит на 2 часа работы.
- Безопасная эксплуатация — приводной ремень закрыт защитным кожухом.
- Защита от загрязнения — воздушный и топливный фильтры предотвращают попадание посторонних частиц в цилиндр двигателя и бак.
- Комфортное перемещение на новый участок — производитель предусмотрел подъемную скобу и возможность установки транспортировочных колес (арт. 98023, в комплект поставки не входят).
- Удобное хранение — благодаря складной рукоятке виброплита не занимает много места.
- Гарантия 3 года — надежность техники подтверждена производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Отзывы о товаре Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3