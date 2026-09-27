Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5
Аккумуляторные ножницы-кусторез Denzel G801E 968157 с телескопической штангой, с Li-Ion батареей емкостью 1,5 Ач и напряжением 7,2 В, используются для ухода за садовым участком. Поставляются с двумя насадками: для подрезания газонной травы и для обрезки кустов и тонких веток деревьев. Небольшой вес 1,1 кг и съемная штанга с колесным блоком обеспечивают комфортное использование ножниц-кустореза.
Преимущества
- Надежный аккумулятор емкостью 1,5 Ач — работать без подзарядки можно до 50 минут.
- Автономность — аккумуляторный инструмент можно использовать вдали от дома.
- Экологичность — ножницы-кусторез не выделяют вредных выхлопов, не наносят вреда пользователю и окружающей среде.
- Эффективная работа — прочные двусторонние ножи заточены с обеих сторон и долго сохраняют остроту.
- Удобная эксплуатация — инструмент можно закрепить на телескопической штанге, регулируемой в диапазоне 800-1100 мм, что позволяет выполнять работы в труднодоступных местах.
- Регулируемый угол наклона — фиксация рукоятки в нужном положении позволяет добиться точной и аккуратной обработки растений.
- Долговечность — медная обмотка двигателя устойчива к перегреву и обеспечивает стабильную работу ножниц-кустореза даже при высоких нагрузках.
- Система быстрой смены оснастки — переключение между задачами не занимает много времени.
- Гарантия 3 года — качество инструмента подтверждено производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитКусторез электрический Champion HTE410
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитАккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитНожницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59432, GS-20, Li-Ion, 20 ...
-
В наличииЦена 5 310 руб.1328 руб. в СплитКусторез аккумуляторный MTX 59441, HT-510, нож 510 мм, Li-Ion, 2...
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитКусторез аккумуляторный DENZEL 59409, HTD-510, нож 510 мм, Li-Io...
-
В наличииЦена 5 770 руб.1443 руб. в СплитСекатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion
-
В наличииЦена 6 500 руб.1625 руб. в СплитНожницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020-21, 20 В, 200 мм, ...
-
В наличииЦена 7 520 руб.1880 руб. в СплитНожницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В...
-
В наличииЦена 8 350 руб.2088 руб. в СплитСекатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion
-
В наличииЦена 9 110 руб.2278 руб. в СплитАккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 ...
-
В наличииЦена 14 120 руб.3530 руб. в СплитКусторез аккумуляторный DENZEL 59410, RBC510-36, Li-ion, 36 В, 4...
Аккумуляторные ножницы-кусторез Denzel G801E 968157 с телескопической штангой, с Li-Ion батареей емкостью 1,5 Ач и напряжением 7,2 В, используются для ухода за садовым участком. Поставляются с двумя насадками: для подрезания газонной травы и для обрезки кустов и тонких веток деревьев. Небольшой вес 1,1 кг и съемная штанга с колесным блоком обеспечивают комфортное использование ножниц-кустореза.
Преимущества
- Надежный аккумулятор емкостью 1,5 Ач — работать без подзарядки можно до 50 минут.
- Автономность — аккумуляторный инструмент можно использовать вдали от дома.
- Экологичность — ножницы-кусторез не выделяют вредных выхлопов, не наносят вреда пользователю и окружающей среде.
- Эффективная работа — прочные двусторонние ножи заточены с обеих сторон и долго сохраняют остроту.
- Удобная эксплуатация — инструмент можно закрепить на телескопической штанге, регулируемой в диапазоне 800-1100 мм, что позволяет выполнять работы в труднодоступных местах.
- Регулируемый угол наклона — фиксация рукоятки в нужном положении позволяет добиться точной и аккуратной обработки растений.
- Долговечность — медная обмотка двигателя устойчива к перегреву и обеспечивает стабильную работу ножниц-кустореза даже при высоких нагрузках.
- Система быстрой смены оснастки — переключение между задачами не занимает много времени.
- Гарантия 3 года — качество инструмента подтверждено производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Отзывы о товаре Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5