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Плиткорез электрический DENZEL 96505, TCD 180 C - 1, 600 Вт, диск 180х2,2x22.2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плиткорез электрический DENZEL 96505, TCD 180 C - 1, 600 Вт, диск 180х2,2x22.2

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 81 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748036
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Плиткорез электрический DENZEL 96505, TCD 180 C - 1, 600 Вт, диск 180х2,2x22.2
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Размеры в упаковке, см
38х35х20
Вес, кг.
10

Описание товара Плиткорез электрический DENZEL 96505, TCD 180 C - 1, 600 Вт, диск 180х2,2x22.2

Плиткорез электрический DENZEL 96505, TCD 180 C - 1, 600 Вт, диск 180х2,2x22.2



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Отзывы о товаре Плиткорез электрический DENZEL 96505, TCD 180 C - 1, 600 Вт, диск 180х2,2x22.2




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Описание
Плиткорез электрический DENZEL 96505, TCD 180 C - 1, 600 Вт, диск 180х2,2x22.2


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плиткорез электрический DENZEL 96505, TCD 180 C - 1, 600 Вт, диск 180х2,2x22.2 - по цене 5020 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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