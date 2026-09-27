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Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности

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Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 1
Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 2
Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 3
Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 4
Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 5
Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 6
Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 7
Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 8
Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 9
Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 10
Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 11
Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 12
Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Установка
настенный
Мощность обогрева, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
40
Максимальный ток, А
8.7
  • Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 1
  • Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 2
  • Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 3
  • Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 4
  • Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 5
  • Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 6
  • Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 7
  • Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 8
  • Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 9
  • Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 10
  • Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 11
  • Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 12
  • Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748028
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Характеристики

Бренд
MTX
Установка
настенный
Мощность обогрева, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
40
Максимальный ток, А
8.7
Нагревательный элемент
кварцевый
Длина кабеля, м
1.5
Напряжение сети
230
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
85х15х8
Вес, кг.
2.71

Описание товара Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности

Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности

Отзывы о товаре Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности




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Характеристики
Бренд
MTX
Установка
настенный
Мощность обогрева, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
40
Максимальный ток, А
8.7
Нагревательный элемент
кварцевый
Длина кабеля, м
1.5
Напряжение сети
230
Страна производитель
Россия
Описание
Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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