Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Установка
настенный
Мощность обогрева, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
40
Максимальный ток, А
8.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748028
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Характеристики
Бренд
Установка
настенный
Мощность обогрева, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
40
Максимальный ток, А
8.7
Нагревательный элемент
кварцевый
Длина кабеля, м
1.5
Напряжение сети
230
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
85х15х8
Вес, кг.
2.71
Описание товара Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности
Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности
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Бренд
Установка
настенный
Мощность обогрева, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
40
Максимальный ток, А
8.7
Нагревательный элемент
кварцевый
Длина кабеля, м
1.5
Напряжение сети
230
Страна производитель
Россия
Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности
Инфракрасный обогреватель MTX 96463, КМИ-2000, 230В, 2000 Вт, плавная регулировка мощности - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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