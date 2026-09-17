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Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт

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Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 1
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 2
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 3
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 4
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 5
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 6
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 7
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 8
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 9
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 10
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 11
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 12
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
2
Производительность, м?/ч
280
  • Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 1
  • Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 2
  • Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 3
  • Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 4
  • Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 5
  • Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 6
  • Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 7
  • Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 8
  • Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 9
  • Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 10
  • Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 11
  • Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 12
  • Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748027
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Тепловая пушка - 1 штРучка - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
2
Производительность, м?/ч
280
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Тип топлива
электроэнергия
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
30
Ширина, см
24
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х22
Вес, кг.
3.05

Описание товара Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт

Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт



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Отзывы о товаре Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Тепловая пушка - 1 штРучка - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
2
Производительность, м?/ч
280
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Тип топлива
электроэнергия
Развернуть
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
30
Ширина, см
24
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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