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Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт

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Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт - фото 1
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт - фото 2
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт - фото 3
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт - фото 4
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт - фото 5
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт - фото 6
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт - фото 7
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт - фото 8
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт - фото 9
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
3
Производительность, м?/ч
290
  • Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт - фото 1
  • Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт - фото 2
  • Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт - фото 3
  • Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт - фото 4
  • Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт - фото 5
  • Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт - фото 6
  • Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт - фото 7
  • Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт - фото 8
  • Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт - фото 9
  • Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748021
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Габаритные размеры
270x205x315
Площадь обогрева
30
Ширина упаковки
271
Высота упаковки
201
Нагревательный элемент
керамический
Защита от перегрева
да
Количество режимов нагрева
3
Длина шнура
317
Мощность тепловая max
3
Производительность
290
Мощность
3000
Вид
пушка тепловая электрическая
Габариты
270x205x315
Производительность (min)
290
Производитель
СИБРТЕХ
Комплектация
Тепловая пушка - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
3
Производительность, м?/ч
290
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
230 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
35
Ширина, см
27
Высота, см
20.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х27х20
Вес, кг.
2.46

Описание товара Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт

Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт



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Отзывы о товаре Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Габаритные размеры
270x205x315
Площадь обогрева
30
Ширина упаковки
271
Высота упаковки
201
Нагревательный элемент
керамический
Защита от перегрева
да
Количество режимов нагрева
3
Длина шнура
317
Мощность тепловая max
3
Производительность
290
Развернуть
Мощность
3000
Вид
пушка тепловая электрическая
Габариты
270x205x315
Производительность (min)
290
Производитель
СИБРТЕХ
Комплектация
Тепловая пушка - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
3
Производительность, м?/ч
290
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
230 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
35
Ширина, см
27
Высота, см
20.5
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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