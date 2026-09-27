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Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм

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Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 1
Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 2
Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 3
Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 4
Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 5
Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 6
Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 7
Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 8
Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 9
Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 10
Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 11
Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 12
Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насоса
циркуляционный
Тип выключателя
механический
Мощность
260
Высота подъема
8
  • Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 1
  • Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 2
  • Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 3
  • Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 4
  • Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 5
  • Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 6
  • Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 7
  • Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 8
  • Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 9
  • Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 10
  • Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 11
  • Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 12
  • Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747999
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип насоса
циркуляционный
Тип выключателя
механический
Мощность
260
Высота подъема
8
Максимальная температура воды
110°C
Размер фильтруемых частиц
0.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х15
Вес, кг.
4.8

Описание товара Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм

Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм



Теги товара: механический

Отзывы о товаре Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип насоса
циркуляционный
Тип выключателя
механический
Мощность
260
Высота подъема
8
Максимальная температура воды
110°C
Размер фильтруемых частиц
0.3
Страна производитель
Китай
Описание
Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм


Теги товара: механический
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Циркуляционный насос DENZEL 99415, CP32-8, напор 8 м, 160 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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