Циркуляционный насос DENZEL 99411, CP25-6, напор 6 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб.
В наличии
Код товара: 747996
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 580 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х14х13
Вес, кг.
2.74
Описание товара Циркуляционный насос DENZEL 99411, CP25-6, напор 6 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм
Циркуляционный насос DENZEL 99411, CP25-6, напор 6 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм
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Циркуляционный насос DENZEL 99411, CP25-6, напор 6 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм
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Циркуляционный насос DENZEL 99411, CP25-6, напор 6 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2580 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Циркуляционный насос DENZEL 99411, CP25-6, напор 6 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм