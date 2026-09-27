Циркуляционный насос DENZEL 99410, CP25-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насоса
циркуляционный
Тип выключателя
механический
Мощность
70
Высота подъема
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 747995
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Характеристики
Бренд
Тип насоса
циркуляционный
Тип выключателя
механический
Мощность
70
Высота подъема
4
Максимальная температура воды
110°C
Размер фильтруемых частиц
0.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х13
Вес, кг.
2.6
Описание товара Циркуляционный насос DENZEL 99410, CP25-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм
Циркуляционный насос DENZEL 99410, CP25-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Теги товара: механический
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Бренд
Тип насоса
циркуляционный
Тип выключателя
механический
Мощность
70
Высота подъема
4
Максимальная температура воды
110°C
Размер фильтруемых частиц
0.3
Страна производитель
Китай
Циркуляционный насос DENZEL 99410, CP25-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Теги товара: механический
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Теги товара: механический
Циркуляционный насос DENZEL 99410, CP25-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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