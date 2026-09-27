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Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м

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Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 1
Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 2
Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 3
Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 4
Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 5
Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 6
Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 7
Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 8
Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 9
Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 10
Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 11
Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 12
Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 13
Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 14
Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 15
Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 16
Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 17
Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
вибрационный
Тип выключателя
отсутствует
Мощность
300
Высота подъема
75
Диаметр насоса
100
Качество воды
чистая
  • Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 1
  • Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 2
  • Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 3
  • Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 4
  • Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 5
  • Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 6
  • Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 7
  • Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 8
  • Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 9
  • Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 10
  • Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 11
  • Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 12
  • Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 13
  • Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 14
  • Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 15
  • Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 16
  • Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 17
  • Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747994
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Характеристики

Бренд
MTX
Конструкция
вибрационный
Тип выключателя
отсутствует
Мощность
300
Высота подъема
75
Диаметр насоса
100
Забор воды
нижний
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х16х11
Вес, кг.
3.6

Описание товара Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м

Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м

Отзывы о товаре Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м




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Характеристики
Бренд
MTX
Конструкция
вибрационный
Тип выключателя
отсутствует
Мощность
300
Высота подъема
75
Диаметр насоса
100
Забор воды
нижний
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
11
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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