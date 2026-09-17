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Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65

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Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 1
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 2
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 3
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 4
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 5
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 6
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 7
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 8
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 9
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 10
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 11
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 12
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 13
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 14
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 15
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 16
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 17
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 18
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 1
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 2
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 3
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 4
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 5
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 6
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 7
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 8
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 9
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 10
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 11
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 12
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 13
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 14
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 15
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 16
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 17
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 18
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 200 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747991
Доставка в Санкт-Петербурге
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Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65
14 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Вид двигателя
бензиновый
Мощность двигателя
7
Объём двигателя, см3
212
Объём топливного бака, л
3
Производительность
600
Тип двигателя
бензиновый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х46х39
Вес, кг.
25.66

Описание товара Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65

Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65



Теги товара: бензиновые

Отзывы о товаре Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Вид двигателя
бензиновый
Мощность двигателя
7
Объём двигателя, см3
212
Объём топливного бака, л
3
Производительность
600
Тип двигателя
бензиновый
Страна производитель
Китай
Описание
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65


Теги товара: бензиновые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - данный товар вы можете купить по цене 14200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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