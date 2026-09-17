Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 200 руб.
В наличии
Код товара: 747991
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Вид двигателя
бензиновый
Мощность двигателя
7
Объём двигателя, см3
212
Объём топливного бака, л
3
Производительность
600
Тип двигателя
бензиновый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х46х39
Вес, кг.
25.66
Описание товара Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65
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Теги товара: бензиновые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Вид двигателя
бензиновый
Мощность двигателя
7
Объём двигателя, см3
212
Объём топливного бака, л
3
Производительность
600
Тип двигателя
бензиновый
Страна производитель
Китай
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, российского производства
Теги товара: бензиновые
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, российского производства
Теги товара: бензиновые
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - данный товар вы можете купить по цене 14200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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