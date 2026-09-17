Тележка Matrix 98221, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 300кг, откидная платформа 580х290
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб.
В наличии
Код товара: 747984
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 060 руб.
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Характеристики
Бренд
Количество колес
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х0.84х0.63
Вес, кг.
12.75
Описание товара Тележка Matrix 98221, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 300кг, откидная платформа 580х290
Усиленная двухколесная тележка Matrix 98221 грузоподъемностью 300 кг предназначена для транспортировки грузов, которые размещаются на откидной платформе размером 580 x 290 мм. Толщина платформы составляет 3 мм, поэтому она уверенно выдерживает заявленную нагрузку. Тележка будет полезна на складе, на производстве и строительной площадке.
Преимущества
- Функциональность — на откидной платформе можно разместить крупногабаритный груз.
- Надежная конструкция — рама из стальной трубы диаметром 32 мм и со стенками толщиной 1,2 мм отличается повышенной прочностью.
- Безопасная эксплуатация — производитель предусмотрел удобные рукоятки с защитой кистей рук.
- Комфортное перемещение — тележка весит 13,5 кг, пневматические колеса диаметром 260 мм обеспечивают плавный ход.
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Усиленная двухколесная тележка Matrix 98221 грузоподъемностью 300 кг предназначена для транспортировки грузов, которые размещаются на откидной платформе размером 580 x 290 мм. Толщина платформы составляет 3 мм, поэтому она уверенно выдерживает заявленную нагрузку. Тележка будет полезна на складе, на производстве и строительной площадке.
Преимущества
- Функциональность — на откидной платформе можно разместить крупногабаритный груз.
- Надежная конструкция — рама из стальной трубы диаметром 32 мм и со стенками толщиной 1,2 мм отличается повышенной прочностью.
- Безопасная эксплуатация — производитель предусмотрел удобные рукоятки с защитой кистей рук.
- Комфортное перемещение — тележка весит 13,5 кг, пневматические колеса диаметром 260 мм обеспечивают плавный ход.
Тележка Matrix 98221, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 300кг, откидная платформа 580х290 - стоимость товара 5060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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