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Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм

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Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 1
Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 2
Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 3
Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 4
Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 5
Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 6
Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 7
Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 8
Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 9
Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 10
Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 11
Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 12
Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 13
Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 14
Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 15
Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 16
Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 17
Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 18
Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 1
  • Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 2
  • Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 3
  • Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 4
  • Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 5
  • Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 6
  • Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 7
  • Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 8
  • Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 9
  • Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 10
  • Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 11
  • Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 12
  • Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 13
  • Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 14
  • Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 15
  • Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 16
  • Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 17
  • Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 18
  • Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747983
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Количество колес
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.55х0.53
Вес, кг.
13.4

Описание товара Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм

Усиленная двухколесная тележка Matrix 98220 грузоподъемностью 250 кг предназначена для транспортировки грузов, которые размещаются на откидной платформе размером 530 x 400 мм. Толщина платформы составляет 4 мм, поэтому она уверенно выдерживает заявленную нагрузку. Тележка будет полезна на складе, на производстве и строительной площадке.

Преимущества

  • Функциональность — на откидной платформе можно разместить крупногабаритный груз.
  • Надежная конструкция — рама из стальной трубы диаметром 25 мм и со стенками толщиной 1,5 мм отличается повышенной прочностью.
  • Безопасная эксплуатация — производитель предусмотрел удобные рукоятки с защитой кистей рук.
  • Комфортное перемещение — тележка весит 13,2 кг, пневматические колеса диаметром 260 мм обеспечивают плавный ход.

Отзывы о товаре Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Количество колес
2
Страна производитель
Китай
Описание

Усиленная двухколесная тележка Matrix 98220 грузоподъемностью 250 кг предназначена для транспортировки грузов, которые размещаются на откидной платформе размером 530 x 400 мм. Толщина платформы составляет 4 мм, поэтому она уверенно выдерживает заявленную нагрузку. Тележка будет полезна на складе, на производстве и строительной площадке.

Преимущества

  • Функциональность — на откидной платформе можно разместить крупногабаритный груз.
  • Надежная конструкция — рама из стальной трубы диаметром 25 мм и со стенками толщиной 1,5 мм отличается повышенной прочностью.
  • Безопасная эксплуатация — производитель предусмотрел удобные рукоятки с защитой кистей рук.
  • Комфортное перемещение — тележка весит 13,2 кг, пневматические колеса диаметром 260 мм обеспечивают плавный ход.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм - по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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