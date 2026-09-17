Тележка Matrix 98218, 2-х колесная, для баллонов, грузоподъемность 150кг, платформа 350х235
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
В наличии
Код товара: 747981
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Количество колес
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.29х0.56х0.47
Вес, кг.
9
Описание товара Тележка Matrix 98218, 2-х колесная, для баллонов, грузоподъемность 150кг, платформа 350х235
Двухколесная тележка Matrix 98218 грузоподъемностью 150 кг предназначена для транспортировки грузов (в том числе газовых баллонов), которые размещаются на платформе размером 350 x 235 мм. Тележка будет полезна на складе, на производстве и строительной площадке.
Преимущества
- Надежная конструкция — рама из стальной трубы диаметром 25 мм и со стенками толщиной 1,1 мм отличается повышенной прочностью.
- Толщина платформы 3,2 мм — тележка уверенно выдерживает заявленную нагрузку.
- Комфортное перемещение — тележка весит 9,2 кг, пневматические колеса диаметром 260 мм обеспечивают плавный ход.
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Двухколесная тележка Matrix 98218 грузоподъемностью 150 кг предназначена для транспортировки грузов (в том числе газовых баллонов), которые размещаются на платформе размером 350 x 235 мм. Тележка будет полезна на складе, на производстве и строительной площадке.
Преимущества
- Надежная конструкция — рама из стальной трубы диаметром 25 мм и со стенками толщиной 1,1 мм отличается повышенной прочностью.
- Толщина платформы 3,2 мм — тележка уверенно выдерживает заявленную нагрузку.
- Комфортное перемещение — тележка весит 9,2 кг, пневматические колеса диаметром 260 мм обеспечивают плавный ход.
Тележка Matrix 98218, 2-х колесная, для баллонов, грузоподъемность 150кг, платформа 350х235 - данный товар вы можете купить по цене 4470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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