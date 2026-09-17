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Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг

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Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 1
Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 2
Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 3
Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 4
Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 5
Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 6
Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 7
Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 8
Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 9
Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 10
Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 11
Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 12
Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 13
Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 1
  • Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 2
  • Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 3
  • Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 4
  • Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 5
  • Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 6
  • Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 7
  • Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 8
  • Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 9
  • Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 10
  • Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 11
  • Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 12
  • Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 13
  • Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 550 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747976
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг
5 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Количество колес
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х49х6
Вес, кг.
6.08

Описание товара Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг

Складная хозяйственная 2-колесная тележка Matrix 98208 предназначена для перемещения грузов массой до 150 кг. Телескопическая рукоятка позволяет регулировать высоту тележки в соответствии с ростом пользователя. Для размещения груза предусмотрена платформа размером 485 x 350 мм.

Преимущества

  • Надежное размещение груза — крепкие багажные резинки прочно фиксируют его на платформе.
  • Прочная конструкция — стальная рама выдерживает высокие нагрузки без риска деформации.
  • Максимально удобная эксплуатация — дополнительные рукоятки облегчают транспортировку груза.
  • Удобное хранение и транспортировка — платформа и колеса складываются, поэтому тележка не занимает много места.

Отзывы о товаре Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MATRIX
Количество колес
2
Страна производитель
Китай
Описание

Складная хозяйственная 2-колесная тележка Matrix 98208 предназначена для перемещения грузов массой до 150 кг. Телескопическая рукоятка позволяет регулировать высоту тележки в соответствии с ростом пользователя. Для размещения груза предусмотрена платформа размером 485 x 350 мм.

Преимущества

  • Надежное размещение груза — крепкие багажные резинки прочно фиксируют его на платформе.
  • Прочная конструкция — стальная рама выдерживает высокие нагрузки без риска деформации.
  • Максимально удобная эксплуатация — дополнительные рукоятки облегчают транспортировку груза.
  • Удобное хранение и транспортировка — платформа и колеса складываются, поэтому тележка не занимает много места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - по цене 5550 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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