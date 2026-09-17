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Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг

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Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 1
Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 2
Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 3
Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 4
Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 5
Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 6
Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 7
Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 8
Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 9
Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 10
Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 11
Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 12
Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 13
Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 14
Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 15
Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 1
  • Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 2
  • Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 3
  • Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 4
  • Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 5
  • Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 6
  • Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 7
  • Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 8
  • Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 9
  • Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 10
  • Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 11
  • Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 12
  • Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 13
  • Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 14
  • Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 15
  • Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747973
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Количество колес
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х26х11
Вес, кг.
2.03

Описание товара Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг

Складная хозяйственная 4-колесная тележка Matrix 98205 предназначена для перемещения грузов массой до 40 кг. Телескопическая рукоятка позволяет регулировать высоту тележки в соответствии с ростом пользователя. Для размещения груза предусмотрена платформа размером 230 x 250 мм.

Преимущества

  • Надежная фиксация груза — крепкие багажные резинки удерживают его на платформе.
  • Прочность — алюминиевая рама выдерживает высокие нагрузки.
  • Небольшой вес 1,98 кг — тележку легко перемещать.
  • Удобное хранение и транспортировка — благодаря складной конструкции тележка не занимает много места.

Отзывы о товаре Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Количество колес
2
Страна производитель
Китай
Описание

Складная хозяйственная 4-колесная тележка Matrix 98205 предназначена для перемещения грузов массой до 40 кг. Телескопическая рукоятка позволяет регулировать высоту тележки в соответствии с ростом пользователя. Для размещения груза предусмотрена платформа размером 230 x 250 мм.

Преимущества

  • Надежная фиксация груза — крепкие багажные резинки удерживают его на платформе.
  • Прочность — алюминиевая рама выдерживает высокие нагрузки.
  • Небольшой вес 1,98 кг — тележку легко перемещать.
  • Удобное хранение и транспортировка — благодаря складной конструкции тележка не занимает много места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тележка хозяйственная Matrix 98205, складная, 4 колесная, грузоподъемность 40 кг - по цене 2380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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