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Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия

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Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 1
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 2
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 3
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 4
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 5
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 6
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 7
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 8
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 9
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 10
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 11
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 12
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 13
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
2
Материал
сталь
Количество ступеней
2
Рабочая высота, м
1.95
Максимальная нагрузка, кг
120
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 1
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 2
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 3
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 4
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 5
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 6
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 7
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 8
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 9
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 10
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 11
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 12
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 13
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747960
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка двухсторонняя - 1 шт
Число секций
2
Материал
сталь
Количество ступеней
2
Рабочая высота, м
1.95
Максимальная нагрузка, кг
120
Ширина верхней ступени, мм
345
Ширина нижней ступени, мм
375
Габариты в сложенном состоянии, мм
500x410x160
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
51х41х17
Вес, кг.
2.68

Описание товара Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия

Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия

Отзывы о товаре Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка двухсторонняя - 1 шт
Число секций
2
Материал
сталь
Количество ступеней
2
Рабочая высота, м
1.95
Максимальная нагрузка, кг
120
Ширина верхней ступени, мм
345
Ширина нижней ступени, мм
375
Габариты в сложенном состоянии, мм
500x410x160
Страна производитель
Россия
Описание
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97982, 2 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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