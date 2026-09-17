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Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия

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Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 1
Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 2
Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 3
Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 4
Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 5
Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 6
Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 7
Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 8
Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 9
Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 10
Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 11
Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 12
Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
11
Рабочая высота, м
5.55
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 1
  • Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 2
  • Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 3
  • Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 4
  • Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 5
  • Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 6
  • Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 7
  • Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 8
  • Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 9
  • Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 10
  • Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 11
  • Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 12
  • Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 540 руб. 
Начислим 153 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747934
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия
9 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Лестница двухсекционная - 1 шт
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
11
Рабочая высота, м
5.55
Максимальная высота, м
5.55
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
391
Габариты в сложенном состоянии, мм
3077x391x110
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
3.07х0.39х0.11
Вес, кг.
8.6

Описание товара Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия

Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия

Отзывы о товаре Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Лестница двухсекционная - 1 шт
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
11
Рабочая высота, м
5.55
Максимальная высота, м
5.55
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
391
Габариты в сложенном состоянии, мм
3077x391x110
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Страна производитель
Россия
Описание
Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - купить по цене 9540 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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