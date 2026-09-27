Top.Mail.Ru
Катушка для триммера полуавтомат легкая заправка лески СИБРТЕХ 96375, гайка М10х1,25 левая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Катушка для триммера полуавтомат легкая заправка лески СИБРТЕХ 96375, гайка М10х1,25 левая

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Катушка для триммера полуавтомат легкая заправка лески СИБРТЕХ 96375, гайка М10х1,25 левая - фото 1
Катушка для триммера полуавтомат легкая заправка лески СИБРТЕХ 96375, гайка М10х1,25 левая - фото 2
Катушка для триммера полуавтомат легкая заправка лески СИБРТЕХ 96375, гайка М10х1,25 левая - фото 3
Катушка для триммера полуавтомат легкая заправка лески СИБРТЕХ 96375, гайка М10х1,25 левая - фото 4
Катушка для триммера полуавтомат легкая заправка лески СИБРТЕХ 96375, гайка М10х1,25 левая - фото 5
Катушка для триммера полуавтомат легкая заправка лески СИБРТЕХ 96375, гайка М10х1,25 левая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
Полипропилен (PP)
Материал диска
резина
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
113
Диаметр посадочного отверстия, мм
113
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
  • Катушка для триммера полуавтомат легкая заправка лески СИБРТЕХ 96375, гайка М10х1,25 левая - фото 1
  • Катушка для триммера полуавтомат легкая заправка лески СИБРТЕХ 96375, гайка М10х1,25 левая - фото 2
  • Катушка для триммера полуавтомат легкая заправка лески СИБРТЕХ 96375, гайка М10х1,25 левая - фото 3
  • Катушка для триммера полуавтомат легкая заправка лески СИБРТЕХ 96375, гайка М10х1,25 левая - фото 4
  • Катушка для триммера полуавтомат легкая заправка лески СИБРТЕХ 96375, гайка М10х1,25 левая - фото 5
  • Катушка для триммера полуавтомат легкая заправка лески СИБРТЕХ 96375, гайка М10х1,25 левая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747914
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
Полипропилен (PP)
Материал диска
резина
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
113
Диаметр посадочного отверстия, мм
113
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х8
Вес, г.
300

Описание товара Катушка для триммера полуавтомат легкая заправка лески СИБРТЕХ 96375, гайка М10х1,25 левая

Полуавтоматическая катушка Сибртех 96375 с легкой заправкой лески крепится на вал бензинового или электрического триммера при помощи гайки М10 х 1,25 мм с левой резьбой. Заправляется леской диаметром до 2,7 мм, что позволяет использовать ее для подравнивания газона и скашивания сорняков. Катушка пригодится владельцам загородных участков.

Преимущества

  • Легкая заправка — благодаря продуманной конструкции катушки не нужно разбирать корпус при подготовке к работе.
  • Быстрое обновление лески — не нужно выключать триммер, достаточно слегка ударить катушкой о землю.
  • Резьбовое крепление — установка катушки на вал триммера осуществляется без дополнительного инструмента.

Отзывы о товаре Катушка для триммера полуавтомат легкая заправка лески СИБРТЕХ 96375, гайка М10х1,25 левая




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
Полипропилен (PP)
Материал диска
резина
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
113
Диаметр посадочного отверстия, мм
113
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Страна производитель
Китай
Описание

Полуавтоматическая катушка Сибртех 96375 с легкой заправкой лески крепится на вал бензинового или электрического триммера при помощи гайки М10 х 1,25 мм с левой резьбой. Заправляется леской диаметром до 2,7 мм, что позволяет использовать ее для подравнивания газона и скашивания сорняков. Катушка пригодится владельцам загородных участков.

Преимущества

  • Легкая заправка — благодаря продуманной конструкции катушки не нужно разбирать корпус при подготовке к работе.
  • Быстрое обновление лески — не нужно выключать триммер, достаточно слегка ударить катушкой о землю.
  • Резьбовое крепление — установка катушки на вал триммера осуществляется без дополнительного инструмента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка для триммера полуавтомат легкая заправка лески СИБРТЕХ 96375, гайка М10х1,25 левая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...