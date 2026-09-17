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Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая

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Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая - фото 1
Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая - фото 2
Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая - фото 3
Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая - фото 4
Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая - фото 5
Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая - фото 6
Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
Полипропилен (PP)
Материал диска
резина
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
110
Диаметр посадочного отверстия, мм
110
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
  • Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая - фото 1
  • Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая - фото 2
  • Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая - фото 3
  • Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая - фото 4
  • Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая - фото 5
  • Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая - фото 6
  • Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747912
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
Полипропилен (PP)
Материал диска
резина
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
110
Диаметр посадочного отверстия, мм
110
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х8
Вес, г.
340

Описание товара Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая

Полуавтоматическая катушка Сибртех 96373 с легкой заправкой лески крепится на вал бензинового или электрического триммера при помощи гайки М10 х 1,25 мм с левой резьбой. Заправляется леской диаметром до 3 мм, что позволяет использовать ее для подравнивания газона и скашивания сорняков. Катушка пригодится владельцам загородных участков.

Преимущества

  • Легкая заправка — благодаря продуманной конструкции катушки не нужно разбирать корпус при подготовке к работе.
  • Быстрое обновление лески — не нужно выключать триммер, достаточно слегка ударить катушкой о землю.
  • Резьбовое крепление — установка катушки на вал триммера осуществляется без дополнительного инструмента.

Отзывы о товаре Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
Полипропилен (PP)
Материал диска
резина
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
110
Диаметр посадочного отверстия, мм
110
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Описание

Полуавтоматическая катушка Сибртех 96373 с легкой заправкой лески крепится на вал бензинового или электрического триммера при помощи гайки М10 х 1,25 мм с левой резьбой. Заправляется леской диаметром до 3 мм, что позволяет использовать ее для подравнивания газона и скашивания сорняков. Катушка пригодится владельцам загородных участков.

Преимущества

  • Легкая заправка — благодаря продуманной конструкции катушки не нужно разбирать корпус при подготовке к работе.
  • Быстрое обновление лески — не нужно выключать триммер, достаточно слегка ударить катушкой о землю.
  • Резьбовое крепление — установка катушки на вал триммера осуществляется без дополнительного инструмента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая - по цене 490 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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