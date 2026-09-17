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Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96372, облегченная, гайка М10х1,25 левая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96372, облегченная, гайка М10х1,25 левая

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Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96372, облегченная, гайка М10х1,25 левая - фото 1
Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96372, облегченная, гайка М10х1,25 левая - фото 2
Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96372, облегченная, гайка М10х1,25 левая - фото 3
Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96372, облегченная, гайка М10х1,25 левая - фото 4
Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96372, облегченная, гайка М10х1,25 левая - фото 5
Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96372, облегченная, гайка М10х1,25 левая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
Полипропилен (PP)
Материал диска
резина
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
116
Форма сечения
круг
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
  • Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96372, облегченная, гайка М10х1,25 левая - фото 1
  • Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96372, облегченная, гайка М10х1,25 левая - фото 2
  • Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96372, облегченная, гайка М10х1,25 левая - фото 3
  • Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96372, облегченная, гайка М10х1,25 левая - фото 4
  • Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96372, облегченная, гайка М10х1,25 левая - фото 5
  • Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96372, облегченная, гайка М10х1,25 левая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747911
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96372, облегченная, гайка М10х1,25 левая
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
Полипропилен (PP)
Материал диска
резина
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
116
Форма сечения
круг
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х8
Вес, г.
220

Описание товара Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96372, облегченная, гайка М10х1,25 левая

Облегченная полуавтоматическая катушка Сибртех 96372 устанавливается на бензиновый или электрический триммер при помощи гайки М10 х 1,25 с левой резьбой. Заправляется леской диаметром до 2,4 мм. Катушка используется для скашивания газонной и сорной травы, будет полезна владельцам дачных участков.

Преимущества

  • Быстрое обновление лески (полуавтоматический тип) — для подачи корда достаточно слегка ударить катушкой о землю, не останавливая триммер.
  • Простая подготовка к работе — катушка с резьбовым креплением устанавливается на вал триммера быстро и без дополнительного инструмента.
  • Малый вес — изделие не утяжеляет конструкцию триммера, что снижает нагрузку на двигатель.

Отзывы о товаре Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96372, облегченная, гайка М10х1,25 левая




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
Полипропилен (PP)
Материал диска
резина
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
116
Форма сечения
круг
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Описание

Облегченная полуавтоматическая катушка Сибртех 96372 устанавливается на бензиновый или электрический триммер при помощи гайки М10 х 1,25 с левой резьбой. Заправляется леской диаметром до 2,4 мм. Катушка используется для скашивания газонной и сорной травы, будет полезна владельцам дачных участков.

Преимущества

  • Быстрое обновление лески (полуавтоматический тип) — для подачи корда достаточно слегка ударить катушкой о землю, не останавливая триммер.
  • Простая подготовка к работе — катушка с резьбовым креплением устанавливается на вал триммера быстро и без дополнительного инструмента.
  • Малый вес — изделие не утяжеляет конструкцию триммера, что снижает нагрузку на двигатель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96372, облегченная, гайка М10х1,25 левая - по цене 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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