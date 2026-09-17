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Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая

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Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая - фото 1
Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая - фото 2
Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая - фото 3
Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая - фото 4
Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая - фото 5
Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Крепление
М8 х 1.25 правая
Диаметр, мм
3
Максимальный диаметр лески, мм
3
  • Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая - фото 1
  • Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая - фото 2
  • Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая - фото 3
  • Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая - фото 4
  • Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая - фото 5
  • Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747907
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Крепление
М8 х 1.25 правая
Диаметр, мм
3
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х13х7
Вес, г.
180

Описание товара Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая

Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая

Отзывы о товаре Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Крепление
М8 х 1.25 правая
Диаметр, мм
3
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Описание
Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая - стоимость товара 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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