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Катушка для триммеров полуавтоматическая под шестигранник Kronwerk 96356, HEX 15,6, леска диам. 2 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Катушка для триммеров полуавтоматическая под шестигранник Kronwerk 96356, HEX 15,6, леска диам. 2 мм

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Катушка для триммеров полуавтоматическая под шестигранник Kronwerk 96356, HEX 15,6, леска диам. 2 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Максимальный диаметр лески, мм
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747905
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Катушка для триммеров полуавтоматическая под шестигранник Kronwerk 96356, HEX 15,6, леска диам. 2 мм
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kronwerk
Максимальный диаметр лески, мм
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х14х9
Вес, г.
250

Описание товара Катушка для триммеров полуавтоматическая под шестигранник Kronwerk 96356, HEX 15,6, леска диам. 2 мм

KRONWERK Катушка для триммеров полуавтоматическая под шестигранник, HEX 15,6, леска диам. 2 мм 96356KRONWERK Катушка для триммеров полуавтоматическая под шестигранник, HEX 15,6, леска диам. 2 мм 96356KRONWERK Катушка для триммеров полуавтоматическая под шестигранник, HEX 15,6, леска диам. 2 мм 96356

Отзывы о товаре Катушка для триммеров полуавтоматическая под шестигранник Kronwerk 96356, HEX 15,6, леска диам. 2 мм




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Характеристики
Бренд
Kronwerk
Максимальный диаметр лески, мм
2
Страна производитель
Китай
Описание
KRONWERK Катушка для триммеров полуавтоматическая под шестигранник, HEX 15,6, леска диам. 2 мм 96356KRONWERK Катушка для триммеров полуавтоматическая под шестигранник, HEX 15,6, леска диам. 2 мм 96356KRONWERK Катушка для триммеров полуавтоматическая под шестигранник, HEX 15,6, леска диам. 2 мм 96356
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка для триммеров полуавтоматическая под шестигранник Kronwerk 96356, HEX 15,6, леска диам. 2 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 460 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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