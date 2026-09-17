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Диск для триммера DENZEL 96340, 230 х 25,4 толщина 1,3 мм, 40 зубьев купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск для триммера DENZEL 96340, 230 х 25,4 толщина 1,3 мм, 40 зубьев

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Диск для триммера DENZEL 96340, 230 х 25,4 толщина 1,3 мм, 40 зубьев - фото 1
Диск для триммера DENZEL 96340, 230 х 25,4 толщина 1,3 мм, 40 зубьев - фото 2
Диск для триммера DENZEL 96340, 230 х 25,4 толщина 1,3 мм, 40 зубьев - фото 3
Диск для триммера DENZEL 96340, 230 х 25,4 толщина 1,3 мм, 40 зубьев - фото 4
Диск для триммера DENZEL 96340, 230 х 25,4 толщина 1,3 мм, 40 зубьев - фото 5
Диск для триммера DENZEL 96340, 230 х 25,4 толщина 1,3 мм, 40 зубьев - фото 6
Диск для триммера DENZEL 96340, 230 х 25,4 толщина 1,3 мм, 40 зубьев - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
сталь 50
Материал диска
сталь 50
Диаметр, мм
230
Диаметр посадочного отверстия, мм
230
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
8500
Максимальный диаметр лески, мм
25.4
  • Диск для триммера DENZEL 96340, 230 х 25,4 толщина 1,3 мм, 40 зубьев - фото 1
  • Диск для триммера DENZEL 96340, 230 х 25,4 толщина 1,3 мм, 40 зубьев - фото 2
  • Диск для триммера DENZEL 96340, 230 х 25,4 толщина 1,3 мм, 40 зубьев - фото 3
  • Диск для триммера DENZEL 96340, 230 х 25,4 толщина 1,3 мм, 40 зубьев - фото 4
  • Диск для триммера DENZEL 96340, 230 х 25,4 толщина 1,3 мм, 40 зубьев - фото 5
  • Диск для триммера DENZEL 96340, 230 х 25,4 толщина 1,3 мм, 40 зубьев - фото 6
  • Диск для триммера DENZEL 96340, 230 х 25,4 толщина 1,3 мм, 40 зубьев - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 5 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747901
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Диск для триммера DENZEL 96340, 230 х 25,4 толщина 1,3 мм, 40 зубьев
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
сталь 50
Материал диска
сталь 50
Диаметр, мм
230
Диаметр посадочного отверстия, мм
230
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
8500
Максимальный диаметр лески, мм
25.4
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Диск для триммера DENZEL 96340, 230 х 25,4 толщина 1,3 мм, 40 зубьев

Диск для триммера Denzel 96340 размером 230 х 25,4 мм, толщиной 1,3 мм, с 40 зубьями, предназначен для скашивания травы всех типов, в том числе травы с жесткими древовидными стеблями (полыни, крапивы, лебеды, борщевика), а также кустарника и молодых побегов деревьев с диаметром стволов до 10 мм. Рекомендован к использованию со всеми типами бензиновых триммеров, а также с электрическими триммерами мощностью не менее 1,2 кВт, например, Denzel 96611 и 96612.

Преимущества

  • Высокое качество — диск выдерживает ударные нагрузки и отличается износостойкостью, т. к. выполнен из прочной стали 50.
  • Долговечность — 40 твердосплавных зубьев закалены до высокой твердости 80 HRC.
  • Легкий вес 0,344 кг — пильный диск не утяжеляет триммер, что позволяет снизить нагрузку на двигатель и работать с комфортом.

Отзывы о товаре Диск для триммера DENZEL 96340, 230 х 25,4 толщина 1,3 мм, 40 зубьев




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
сталь 50
Материал диска
сталь 50
Диаметр, мм
230
Диаметр посадочного отверстия, мм
230
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
8500
Максимальный диаметр лески, мм
25.4
Страна производитель
Китай
Описание

Диск для триммера Denzel 96340 размером 230 х 25,4 мм, толщиной 1,3 мм, с 40 зубьями, предназначен для скашивания травы всех типов, в том числе травы с жесткими древовидными стеблями (полыни, крапивы, лебеды, борщевика), а также кустарника и молодых побегов деревьев с диаметром стволов до 10 мм. Рекомендован к использованию со всеми типами бензиновых триммеров, а также с электрическими триммерами мощностью не менее 1,2 кВт, например, Denzel 96611 и 96612.

Преимущества

  • Высокое качество — диск выдерживает ударные нагрузки и отличается износостойкостью, т. к. выполнен из прочной стали 50.
  • Долговечность — 40 твердосплавных зубьев закалены до высокой твердости 80 HRC.
  • Легкий вес 0,344 кг — пильный диск не утяжеляет триммер, что позволяет снизить нагрузку на двигатель и работать с комфортом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск для триммера DENZEL 96340, 230 х 25,4 толщина 1,3 мм, 40 зубьев – стоимость товара 290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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