Диск для триммера DENZEL 96340, 230 х 25,4 толщина 1,3 мм, 40 зубьев
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Характеристики
Описание товара Диск для триммера DENZEL 96340, 230 х 25,4 толщина 1,3 мм, 40 зубьев
Диск для триммера Denzel 96340 размером 230 х 25,4 мм, толщиной 1,3 мм, с 40 зубьями, предназначен для скашивания травы всех типов, в том числе травы с жесткими древовидными стеблями (полыни, крапивы, лебеды, борщевика), а также кустарника и молодых побегов деревьев с диаметром стволов до 10 мм. Рекомендован к использованию со всеми типами бензиновых триммеров, а также с электрическими триммерами мощностью не менее 1,2 кВт, например, Denzel 96611 и 96612.
Преимущества
- Высокое качество — диск выдерживает ударные нагрузки и отличается износостойкостью, т. к. выполнен из прочной стали 50.
- Долговечность — 40 твердосплавных зубьев закалены до высокой твердости 80 HRC.
- Легкий вес 0,344 кг — пильный диск не утяжеляет триммер, что позволяет снизить нагрузку на двигатель и работать с комфортом.
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Диск для триммера Denzel 96340 размером 230 х 25,4 мм, толщиной 1,3 мм, с 40 зубьями, предназначен для скашивания травы всех типов, в том числе травы с жесткими древовидными стеблями (полыни, крапивы, лебеды, борщевика), а также кустарника и молодых побегов деревьев с диаметром стволов до 10 мм. Рекомендован к использованию со всеми типами бензиновых триммеров, а также с электрическими триммерами мощностью не менее 1,2 кВт, например, Denzel 96611 и 96612.
Преимущества
- Высокое качество — диск выдерживает ударные нагрузки и отличается износостойкостью, т. к. выполнен из прочной стали 50.
- Долговечность — 40 твердосплавных зубьев закалены до высокой твердости 80 HRC.
- Легкий вес 0,344 кг — пильный диск не утяжеляет триммер, что позволяет снизить нагрузку на двигатель и работать с комфортом.
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