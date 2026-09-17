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Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм

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Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 1
Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 2
Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 3
Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 4
Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 5
Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 6
Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 7
Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
110
Диаметр посадочного отверстия, мм
110
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
3.02
  • Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 1
  • Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 2
  • Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 3
  • Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 4
  • Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 5
  • Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 6
  • Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 7
  • Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747896
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм
690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
110
Диаметр посадочного отверстия, мм
110
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
3.02
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х7
Вес, г.
320

Описание товара Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм

Универсальная триммерная катушка Denzel 96316 комплектуется адаптерами (гайка М10 х 1,25, гайка М8, винт М8-М10, левая резьба), поэтому совместима практически с любым электрическим и бензиновым триммером Denzel, оснащенным присоединительным винтом или гайкой. Также подходит к электро- и бензокосам от других производителей. Заправляется леской диаметром до 3 мм и позволяет решать большое количество задач: уход за газоном, скашивание сорняков, молодой поросли малины, старой и слежавшейся травы.

Преимущества

  • Универсальность — катушку можно заправлять кордом с разными типами сечения, например, круглым, квадратным, треугольным, в виде звезды, клевера, витого овала.
  • Быстрая подготовка к работе — установка и замена адаптеров осуществляется без использования дополнительного инструмента.
  • Прочность — корпус из противоударного полиамида PA6-GF30 позволяет использовать триммер в овражках, ямках и участках со сложным рельефом.
  • Полуавтоматическая подача — леска обновляется при легком ударе кнопкой на катушке о землю, поэтому отключать триммер не придется.
  • Длина 15 м — леску не придется менять часто.

Отзывы о товаре Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
110
Диаметр посадочного отверстия, мм
110
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
3.02
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальная триммерная катушка Denzel 96316 комплектуется адаптерами (гайка М10 х 1,25, гайка М8, винт М8-М10, левая резьба), поэтому совместима практически с любым электрическим и бензиновым триммером Denzel, оснащенным присоединительным винтом или гайкой. Также подходит к электро- и бензокосам от других производителей. Заправляется леской диаметром до 3 мм и позволяет решать большое количество задач: уход за газоном, скашивание сорняков, молодой поросли малины, старой и слежавшейся травы.

Преимущества

  • Универсальность — катушку можно заправлять кордом с разными типами сечения, например, круглым, квадратным, треугольным, в виде звезды, клевера, витого овала.
  • Быстрая подготовка к работе — установка и замена адаптеров осуществляется без использования дополнительного инструмента.
  • Прочность — корпус из противоударного полиамида PA6-GF30 позволяет использовать триммер в овражках, ямках и участках со сложным рельефом.
  • Полуавтоматическая подача — леска обновляется при легком ударе кнопкой на катушке о землю, поэтому отключать триммер не придется.
  • Длина 15 м — леску не придется менять часто.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм - по цене 690 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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