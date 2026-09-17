Катушка для триммера DENZEL 96302, гайка М10 х1,25 левая (Denzel, MTD, GREEN LINE)
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Характеристики
Описание товара Катушка для триммера DENZEL 96302, гайка М10 х1,25 левая (Denzel, MTD, GREEN LINE)
Катушка для триммера Denzel 96302 используется в качестве сменного элемента для бензотриммеров марки Denzel, MTD, GREEN LINE, а также любых других моделей с креплением оси М10х1,25 LH и левым направлением резьбы. ,В качестве режущего элемента используется прочная нейлоновая леска диаметром 2,4 мм. Для катушки подходят лески с сечением круг, звезда, треугольник, квадрат, клевер и другие.
Преимущества
- Катушка может использоваться с разными типами лесок диаметром до 2, 4 мм, поэтому она подходит для срезания не только молодой травы, но и бурьяна.
- Полуавтоматическая подача лески позволяет обновлять ее длину легким ударом шпули о землю прямо в процессе работы.
- Корпус из ударопрочного полипропилена отличается долговечностью, не подвержен образованию сколов, трещин и разрушений даже при ударе о камни.
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Катушка для триммера Denzel 96302 используется в качестве сменного элемента для бензотриммеров марки Denzel, MTD, GREEN LINE, а также любых других моделей с креплением оси М10х1,25 LH и левым направлением резьбы. ,В качестве режущего элемента используется прочная нейлоновая леска диаметром 2,4 мм. Для катушки подходят лески с сечением круг, звезда, треугольник, квадрат, клевер и другие.
Преимущества
- Катушка может использоваться с разными типами лесок диаметром до 2, 4 мм, поэтому она подходит для срезания не только молодой травы, но и бурьяна.
- Полуавтоматическая подача лески позволяет обновлять ее длину легким ударом шпули о землю прямо в процессе работы.
- Корпус из ударопрочного полипропилена отличается долговечностью, не подвержен образованию сколов, трещин и разрушений даже при ударе о камни.
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