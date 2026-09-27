Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный
Настольный сверлильный станок Denzel DDM-550L 95322 мощностью 550 Вт, с лазером, совместим с оснасткой диаметром 1-16 мм и поддерживает 12 ступеней частоты вращения шпинделя. Применяется для получения отверстий в заготовках, а также для выполнения шлифовальных работ. Асинхронный двигатель обеспечивает повышенную частоту вращения шпинделя 300-2550 об/мин, что обеспечивает высокую эффективность обработки даже плотных материалов. Станок значительно упрощает выполнение различных ремонтных и монтажных работ в мастерской и гараже.
Преимущества
- Эффективность — ременная передача позволяет успешно решать различные задачи с разными материалами.
- Установка оптимального режима — можно выбрать один из 12 уровней частоты оборотов шпинделя в соответствии с поставленной задачей.
- Надежная фиксация заготовки — в конструкции предусмотрены тиски для зажима деталей.
- Удобное позиционирование — высота подъема и угол наклона рабочего стола регулируются, что позволяет подобрать оптимальное положение заготовки.
- Высокая точность выполняемых работ — при помощи лазерного указателя можно сверлить отверстия в заданной точке.
- Получение одинаковых отверстий — ограничитель с измерительной шкалой позволяет точно задавать глубину сверления.
- Надежность — основание и рабочий стол выполнены из чугуна и отличаются высокой прочностью.
- Безопасность пользователя — прозрачный кожух защищает от вылетающей стружки во время сверления.
- Продуманная конструкция — надежный электромагнитный выключатель с кнопкой аварийной остановки позволяет мгновенно прекратить работу при необходимости.
- Гарантия 3 года — надежность станка подтверждена производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Настольный сверлильный станок Denzel DDM-550L 95322 мощностью 550 Вт, с лазером, совместим с оснасткой диаметром 1-16 мм и поддерживает 12 ступеней частоты вращения шпинделя. Применяется для получения отверстий в заготовках, а также для выполнения шлифовальных работ. Асинхронный двигатель обеспечивает повышенную частоту вращения шпинделя 300-2550 об/мин, что обеспечивает высокую эффективность обработки даже плотных материалов. Станок значительно упрощает выполнение различных ремонтных и монтажных работ в мастерской и гараже.
Преимущества
- Эффективность — ременная передача позволяет успешно решать различные задачи с разными материалами.
- Установка оптимального режима — можно выбрать один из 12 уровней частоты оборотов шпинделя в соответствии с поставленной задачей.
- Надежная фиксация заготовки — в конструкции предусмотрены тиски для зажима деталей.
- Удобное позиционирование — высота подъема и угол наклона рабочего стола регулируются, что позволяет подобрать оптимальное положение заготовки.
- Высокая точность выполняемых работ — при помощи лазерного указателя можно сверлить отверстия в заданной точке.
- Получение одинаковых отверстий — ограничитель с измерительной шкалой позволяет точно задавать глубину сверления.
- Надежность — основание и рабочий стол выполнены из чугуна и отличаются высокой прочностью.
- Безопасность пользователя — прозрачный кожух защищает от вылетающей стружки во время сверления.
- Продуманная конструкция — надежный электромагнитный выключатель с кнопкой аварийной остановки позволяет мгновенно прекратить работу при необходимости.
- Гарантия 3 года — надежность станка подтверждена производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Станок сверлильный DENZEL 95322, DDM-550L, 550 Вт, 16 мм, 12 ск., лазер, настольный