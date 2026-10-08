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Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS

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Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 1
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 2
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 3
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 4
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 5
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 6
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 7
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 8
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 9
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 10
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 11
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 12
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 13
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 14
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 15
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 16
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 17
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 18
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 1
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 2
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 3
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 4
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 5
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 6
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 7
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 8
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 9
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 10
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 11
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 12
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 13
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 14
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 15
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 16
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 17
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 18
  • Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747869
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS
2 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х42х11
Вес, кг.
5

Описание товара Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS

Транспортировочный комплект MTX 94911 предназначен для перемещения генераторов серии RS при помощи колес и рукояток. Совместим с моделями RS-3000, RS-4000, RS-4000E, RS-7000, RS-9000, RS-9000E (артикулы 946105, 946115, 946125, 946135, 946155, 946165).

Преимущества

  • Простой монтаж — для установки колес и рукояток потребуются только гаечные ключи типоразмеров 8 и 12.
  • Готовность к сборке — необходимый крепеж входит в комплект поставки, его не нужно приобретать отдельно.
  • Функциональность — транспортировка генератора не требует больших усилий от пользователя.

Отзывы о товаре Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS




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Характеристики
Бренд
MTX
Страна производитель
Китай
Описание

Транспортировочный комплект MTX 94911 предназначен для перемещения генераторов серии RS при помощи колес и рукояток. Совместим с моделями RS-3000, RS-4000, RS-4000E, RS-7000, RS-9000, RS-9000E (артикулы 946105, 946115, 946125, 946135, 946155, 946165).

Преимущества

  • Простой монтаж — для установки колес и рукояток потребуются только гаечные ключи типоразмеров 8 и 12.
  • Готовность к сборке — необходимый крепеж входит в комплект поставки, его не нужно приобретать отдельно.
  • Функциональность — транспортировка генератора не требует больших усилий от пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов MTX 94911, RS - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2310 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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