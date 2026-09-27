Генератор инверторный DENZEL 94720, GS-5500iFEA, 5,5 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер, AT
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Генератор инверторный DENZEL 94720, GS-5500iFEA, 5,5 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер, AT
Инверторный генератор Denzel GS-5500iFEA 94720 максимальной мощностью 5,5 кВА, в открытом корпусе, оснащен электростартером и поддерживает напряжение 230 В. Предназначен для автономного электроснабжения бытовых приборов, инструментов, осветительных элементов. Выдает чистое синусоидальное напряжение, безопасное для чувствительной техники: газовых котлов, серверных станций и т.д. Для подключения потребителей предназначены 2 розетки 230 В/16 А и одна 230 В/32 А. Двойной выход постоянного тока USB 5 В позволяет заряжать мобильные гаджеты. Генератор незаменим в загородном доме.
Преимущества
- Надежность — мощный и экономичный 4-тактный двигатель объемом 236 см?, с медной обмоткой, обеспечивает длительную стабильную работу.
- Быстрое включение — для запуска двигателя достаточно нажать кнопку электростартера (аккумулятор в комплекте).
- Защита от перегрузки и короткого замыкания — при превышении допустимой нагрузки подача тока прекращается, что предотвращает выход генератора из строя.
- Удобный контроль — рабочие параметры отображаются на многофункциональном цифровом дисплее.
- Экономичный режим — при отключении потребителей число оборотов двигателя автоматически снижается для уменьшения расхода топлива.
- Комфортная эксплуатация — оптимизированная антивибрационная система гасит колебания и снижает уровень шума.
- Простое обслуживание — топливный и воздушный фильтры легко извлекаются для очистки и замены.
- Удобное перемещение — возможна установка транспортировочного комплекта Denzel 94918 (приобретается отдельно).
- Возможность подключения блока автоматики — генератор самостоятельно запускается при отключении электричества, также обеспечивается зарядка бортового аккумулятора в режиме ожидания (совместимый артикул 946717, приобретается отдельно).
- Гарантия 3 года — надежность техники подтверждена производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые
Теги товара: с электростартером
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Инверторный генератор Denzel GS-5500iFEA 94720 максимальной мощностью 5,5 кВА, в открытом корпусе, оснащен электростартером и поддерживает напряжение 230 В. Предназначен для автономного электроснабжения бытовых приборов, инструментов, осветительных элементов. Выдает чистое синусоидальное напряжение, безопасное для чувствительной техники: газовых котлов, серверных станций и т.д. Для подключения потребителей предназначены 2 розетки 230 В/16 А и одна 230 В/32 А. Двойной выход постоянного тока USB 5 В позволяет заряжать мобильные гаджеты. Генератор незаменим в загородном доме.
Преимущества
- Надежность — мощный и экономичный 4-тактный двигатель объемом 236 см?, с медной обмоткой, обеспечивает длительную стабильную работу.
- Быстрое включение — для запуска двигателя достаточно нажать кнопку электростартера (аккумулятор в комплекте).
- Защита от перегрузки и короткого замыкания — при превышении допустимой нагрузки подача тока прекращается, что предотвращает выход генератора из строя.
- Удобный контроль — рабочие параметры отображаются на многофункциональном цифровом дисплее.
- Экономичный режим — при отключении потребителей число оборотов двигателя автоматически снижается для уменьшения расхода топлива.
- Комфортная эксплуатация — оптимизированная антивибрационная система гасит колебания и снижает уровень шума.
- Простое обслуживание — топливный и воздушный фильтры легко извлекаются для очистки и замены.
- Удобное перемещение — возможна установка транспортировочного комплекта Denzel 94918 (приобретается отдельно).
- Возможность подключения блока автоматики — генератор самостоятельно запускается при отключении электричества, также обеспечивается зарядка бортового аккумулятора в режиме ожидания (совместимый артикул 946717, приобретается отдельно).
- Гарантия 3 года — надежность техники подтверждена производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые
Теги товара: с электростартером
Отзывы о товаре Генератор инверторный DENZEL 94720, GS-5500iFEA, 5,5 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер, AT