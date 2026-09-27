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Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер

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Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 1
Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 2
Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 3
Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 4
Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 5
Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 6
Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 7
Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 8
Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 9
Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 10
Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 11
Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 12
Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 13
Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 14
Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 15
Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 16
Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
223
Объём топливного бака, л
15
Максимальная мощность, кВт
3.7
Уровень шума
74
  • Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 1
  • Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 2
  • Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 3
  • Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 4
  • Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 5
  • Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 6
  • Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 7
  • Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 8
  • Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 9
  • Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 10
  • Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 11
  • Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 12
  • Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 13
  • Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 14
  • Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 15
  • Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 16
  • Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747864
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
223
Объём топливного бака, л
15
Расход топлива, л/час
1.7
Стартер
электрический
Максимальная мощность, кВт
3.7
Уровень шума
74
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х52х44
Вес, кг.
37.4

Описание товара Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер

Инверторный генератор Denzel GS-3700iFE 94719 максимальной мощностью 3,7 кВА, в открытом корпусе, оснащен электростартером и поддерживает напряжение 230 В. Предназначен для автономного электроснабжения бытовых приборов, инструментов, осветительных элементов. Выдает чистое синусоидальное напряжение, безопасное для чувствительной техники: газовых котлов, серверных станций и т.д. Для подключения потребителей предназначены 2 розетки 230 В/16 А. Двойной выход постоянного тока USB 5 В позволяет заряжать мобильные гаджеты. Генератор незаменим в загородном доме.

Преимущества

  • Надежность — мощный и экономичный 4-тактный двигатель объемом 223 см?, с медной обмоткой, обеспечивает длительную стабильную работу.
  • Быстрое включение — для запуска двигателя достаточно нажать кнопку электростартера (аккумулятор в комплекте).
  • Защита от перегрузки и короткого замыкания — при превышении допустимой нагрузки подача тока прекращается, что предотвращает выход генератора из строя.
  • Удобный контроль — рабочие параметры отображаются на многофункциональном цифровом дисплее.
  • Экономичный режим — при отключении потребителей число оборотов двигателя автоматически снижается для уменьшения расхода топлива.
  • Комфортная эксплуатация — оптимизированная антивибрационная система гасит колебания и снижает уровень шума.
  • Простое обслуживание — топливный и воздушный фильтры легко извлекаются для очистки и замены.
  • Удобное перемещение — возможна установка транспортировочного комплекта Denzel 94918 (приобретается отдельно).
  • Гарантия 3 года — надежность техники подтверждена производителем.



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Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
223
Объём топливного бака, л
15
Расход топлива, л/час
1.7
Стартер
электрический
Максимальная мощность, кВт
3.7
Уровень шума
74
Страна производитель
Китай
Описание

Инверторный генератор Denzel GS-3700iFE 94719 максимальной мощностью 3,7 кВА, в открытом корпусе, оснащен электростартером и поддерживает напряжение 230 В. Предназначен для автономного электроснабжения бытовых приборов, инструментов, осветительных элементов. Выдает чистое синусоидальное напряжение, безопасное для чувствительной техники: газовых котлов, серверных станций и т.д. Для подключения потребителей предназначены 2 розетки 230 В/16 А. Двойной выход постоянного тока USB 5 В позволяет заряжать мобильные гаджеты. Генератор незаменим в загородном доме.

Преимущества

  • Надежность — мощный и экономичный 4-тактный двигатель объемом 223 см?, с медной обмоткой, обеспечивает длительную стабильную работу.
  • Быстрое включение — для запуска двигателя достаточно нажать кнопку электростартера (аккумулятор в комплекте).
  • Защита от перегрузки и короткого замыкания — при превышении допустимой нагрузки подача тока прекращается, что предотвращает выход генератора из строя.
  • Удобный контроль — рабочие параметры отображаются на многофункциональном цифровом дисплее.
  • Экономичный режим — при отключении потребителей число оборотов двигателя автоматически снижается для уменьшения расхода топлива.
  • Комфортная эксплуатация — оптимизированная антивибрационная система гасит колебания и снижает уровень шума.
  • Простое обслуживание — топливный и воздушный фильтры легко извлекаются для очистки и замены.
  • Удобное перемещение — возможна установка транспортировочного комплекта Denzel 94918 (приобретается отдельно).
  • Гарантия 3 года — надежность техники подтверждена производителем.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
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Генератор инверторный DENZEL 94719, GS-3700iFE, 3,7 кВт, 230 В, открытый корпус, электростартер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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