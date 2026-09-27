Top.Mail.Ru
Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима,

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 1
Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 2
Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 3
Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 4
Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 5
Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 6
Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 7
Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 8
Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 9
Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 10
Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 11
Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 12
Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 13
Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 14
Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
999
Объём топливного бака, л
65
Максимальная мощность, кВт
18
Уровень шума
110
  • Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 1
  • Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 2
  • Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 3
  • Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 4
  • Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 5
  • Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 6
  • Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 7
  • Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 8
  • Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 9
  • Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 10
  • Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 11
  • Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 12
  • Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 13
  • Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 14
  • Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
278 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747861
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
999
Объём топливного бака, л
65
Расход топлива, л/час
7.5
Стартер
электрический
Максимальная мощность, кВт
18
Объём масляного бака, л
2.2
Максимальное время непрерывной работы, мин
480
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
110
Колеса
да
Звукоизоляционный кожух
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.09х0.99х0.69
Вес, кг.
274.5

Описание товара Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима,

Бензиновый генератор Denzel PS-180EAD-3 946994 максимальной мощностью 18 кВт, с баком объемом 65 л, разъемом ATS, переключателем режима и электрическим стартером, способен поддерживать напряжение в сети 230/400 В. Предназначен для обеспечения питанием приборов и оборудования в случае отсутствия стационарной сети или перебоев в ее работе. Подключение потребителей производится при помощи 2-х розеток 230 В/16 А, а также силовой розетки 230 В/32 А и розетки трехфазного тока 400 В/32 А. Разъем USB 5 В позволяет заряжать мобильные устройства.,Мощное оборудование можно подключить напрямую через распределительную коробку. Генератор работает как в трехфазном, так и в однофазном режиме без потери мощности. Выбор режима осуществляется при помощи переключателя на передней панели. Генератор пригодится в загородном доме, на производстве или строительной площадке.

Преимущества

Отзывы о товаре Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима,




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
999
Объём топливного бака, л
65
Расход топлива, л/час
7.5
Стартер
электрический
Максимальная мощность, кВт
18
Объём масляного бака, л
2.2
Максимальное время непрерывной работы, мин
480
Развернуть
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
110
Колеса
да
Звукоизоляционный кожух
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Бензиновый генератор Denzel PS-180EAD-3 946994 максимальной мощностью 18 кВт, с баком объемом 65 л, разъемом ATS, переключателем режима и электрическим стартером, способен поддерживать напряжение в сети 230/400 В. Предназначен для обеспечения питанием приборов и оборудования в случае отсутствия стационарной сети или перебоев в ее работе. Подключение потребителей производится при помощи 2-х розеток 230 В/16 А, а также силовой розетки 230 В/32 А и розетки трехфазного тока 400 В/32 А. Разъем USB 5 В позволяет заряжать мобильные устройства.,Мощное оборудование можно подключить напрямую через распределительную коробку. Генератор работает как в трехфазном, так и в однофазном режиме без потери мощности. Выбор режима осуществляется при помощи переключателя на передней панели. Генератор пригодится в загородном доме, на производстве или строительной площадке.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Генератор бензиновый DENZEL 946994, PS-180EAD-3, 18 кВт, 230/400 В, 65л, разъём ATS, перекл.режима, - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...