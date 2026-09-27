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Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт

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Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 1
Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 2
Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 3
Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 4
Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 5
Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 6
Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 7
Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 8
Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 9
Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 10
Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 11
Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 12
Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 13
Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
713
Объём топливного бака, л
40
Максимальная мощность, кВт
12
Уровень шума
110
  • Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 1
  • Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 2
  • Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 3
  • Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 4
  • Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 5
  • Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 6
  • Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 7
  • Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 8
  • Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 9
  • Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 10
  • Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 11
  • Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 12
  • Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 13
  • Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
183 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747859
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
713
Объём топливного бака, л
40
Расход топлива, л/час
4.5
Стартер
электрический
Максимальная мощность, кВт
12
Объём масляного бака, л
1.5
Максимальное время непрерывной работы, мин
540
Уровень шума
110
Колеса
да
Ширина, см
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х87х62
Вес, кг.
171.5

Описание товара Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт

Бензиновый генератор Denzel PS-120EA 946964 максимальной мощностью 12 кВт, с баком объемом 40 л, разъемом ATS и электрическим стартером, поддерживает напряжение в сети 230 В. Предназначен для обеспечения питанием приборов и оборудования в случае отсутствия стационарной сети или перебоев в ее работе. Разъем USB 5 В позволяет заряжать мобильные устройства. Подключение потребителей производится при помощи 2-х розеток 230 В/16 А, а также 2-х силовых розеток 230 В/32 А.,Для работы с мощным оборудованием можно воспользоваться возможностью прямого подключения кабелей через распределительную коробку. Генератор пригодится в загородном доме, на производстве или строительной площадке.

Преимущества

  • Быстрый старт — для запуска двигателя достаточно нажать кнопку включения и удерживать ее несколько секунд.
  • Возможность автономной работы — при помощи разъема ATS можно подключить блок автоматического управления.
  • Безопасность — производитель предусмотрел как общий предохранитель, так и индивидуальные для каждой розетки.
  • Низкий расход топлива — полного бака хватает почти на 9 часов непрерывной работы.
  • Защита от преждевременного износа — двигатель не запустится при низком уровне масла в картере, фильтры препятствуют попаданию твердых частиц в цилиндры двигателя, а также посторонних примесей в масло и топливо.
  • Контроль рабочих параметров — на панели управления имеется многофункциональный дисплей для отображения напряжения, мощности, частоты, коэффициента мощности, силы тока и количества моточасов, предусмотрена возможность настройки вывода нужных параметров.
  • Мобильность — колеса и ручки упрощают перемещение генератора по рабочей площадке.
  • Удобная подготовка к работе — в комплект поставки входит воронка для заправки маслом.
  • Гарантия 3 года — высокое качество генератора подтверждено производителем.



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Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
713
Объём топливного бака, л
40
Расход топлива, л/час
4.5
Стартер
электрический
Максимальная мощность, кВт
12
Объём масляного бака, л
1.5
Максимальное время непрерывной работы, мин
540
Развернуть
Уровень шума
110
Колеса
да
Ширина, см
0
Страна производитель
Китай
Описание

Бензиновый генератор Denzel PS-120EA 946964 максимальной мощностью 12 кВт, с баком объемом 40 л, разъемом ATS и электрическим стартером, поддерживает напряжение в сети 230 В. Предназначен для обеспечения питанием приборов и оборудования в случае отсутствия стационарной сети или перебоев в ее работе. Разъем USB 5 В позволяет заряжать мобильные устройства. Подключение потребителей производится при помощи 2-х розеток 230 В/16 А, а также 2-х силовых розеток 230 В/32 А.,Для работы с мощным оборудованием можно воспользоваться возможностью прямого подключения кабелей через распределительную коробку. Генератор пригодится в загородном доме, на производстве или строительной площадке.

Преимущества

  • Быстрый старт — для запуска двигателя достаточно нажать кнопку включения и удерживать ее несколько секунд.
  • Возможность автономной работы — при помощи разъема ATS можно подключить блок автоматического управления.
  • Безопасность — производитель предусмотрел как общий предохранитель, так и индивидуальные для каждой розетки.
  • Низкий расход топлива — полного бака хватает почти на 9 часов непрерывной работы.
  • Защита от преждевременного износа — двигатель не запустится при низком уровне масла в картере, фильтры препятствуют попаданию твердых частиц в цилиндры двигателя, а также посторонних примесей в масло и топливо.
  • Контроль рабочих параметров — на панели управления имеется многофункциональный дисплей для отображения напряжения, мощности, частоты, коэффициента мощности, силы тока и количества моточасов, предусмотрена возможность настройки вывода нужных параметров.
  • Мобильность — колеса и ручки упрощают перемещение генератора по рабочей площадке.
  • Удобная подготовка к работе — в комплект поставки входит воронка для заправки маслом.
  • Гарантия 3 года — высокое качество генератора подтверждено производителем.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
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Отзывы


Генератор бензиновый DENZEL 946964, PS-120EA, 12 кВт, 230 В, 40л, разъём ATS, эл.старт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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