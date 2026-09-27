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Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост

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Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 1
Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 2
Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 3
Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 4
Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 5
Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 6
Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 7
Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 8
Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 9
Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 10
Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 11
Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 12
Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 13
Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 14
Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 15
Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 16
Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 17
Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 18
Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
460
Объём топливного бака, л
25
Максимальная мощность, кВт
9
Уровень шума
85
  • Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 1
  • Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 2
  • Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 3
  • Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 4
  • Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 5
  • Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 6
  • Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 7
  • Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 8
  • Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 9
  • Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 10
  • Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 11
  • Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 12
  • Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 13
  • Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 14
  • Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 15
  • Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 16
  • Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 17
  • Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 18
  • Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747857
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
460
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
3.6
Свеча зажигания
F7TC
Стартер
электрический
Максимальная мощность, кВт
9
Объём масляного бака, л
1.1
Максимальное время непрерывной работы, мин
414
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
85
Эл. выходы 380/220/12
0/3/0 шт
Ширина, см
57
Высота, см
58
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х57х57
Вес, кг.
96

Описание товара Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост

Бензиновый генератор Denzel PS 90 ED-3 946944 максимальной мощностью 9 кВт, с электростартером и баком объемом 25 л, имеющий функцию переключения режимов 230 В/400 В, — универсальное решение для строительной площадки или загородного дома. Классические трехфазные генераторы выдают полную мощность при работе в режиме 380 В. А в однофазном режиме — только треть. Но модель PS 90 ED-3 отличается возможностью выбора режима: на панели управления имеется переключатель 230В/400В. Генератор способен работать как с трехфазными потребителями, так и с однофазными без потери мощности. Продолжительность непрерывной работы без дозаправки составляет почти 7 часов.

Преимущества

Отзывы о товаре Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
460
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
3.6
Свеча зажигания
F7TC
Стартер
электрический
Максимальная мощность, кВт
9
Объём масляного бака, л
1.1
Развернуть
Максимальное время непрерывной работы, мин
414
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
85
Эл. выходы 380/220/12
0/3/0 шт
Ширина, см
57
Высота, см
58
Страна производитель
Китай
Описание

Бензиновый генератор Denzel PS 90 ED-3 946944 максимальной мощностью 9 кВт, с электростартером и баком объемом 25 л, имеющий функцию переключения режимов 230 В/400 В, — универсальное решение для строительной площадки или загородного дома. Классические трехфазные генераторы выдают полную мощность при работе в режиме 380 В. А в однофазном режиме — только треть. Но модель PS 90 ED-3 отличается возможностью выбора режима: на панели управления имеется переключатель 230В/400В. Генератор способен работать как с трехфазными потребителями, так и с однофазными без потери мощности. Продолжительность непрерывной работы без дозаправки составляет почти 7 часов.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Генератор бензиновый DENZEL 946944, PS-90ED-3, 9,0кВт, переключение режима 230В/400В, 25л, электрост - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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