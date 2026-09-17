Top.Mail.Ru
Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 1
Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 2
Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 3
Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 4
Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 5
Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 6
Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 7
Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 8
Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 9
Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 10
Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 11
Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 12
Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 13
Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 14
Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 15
Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 16
Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 17
Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
420
Объём топливного бака, л
25
Максимальная мощность, кВт
11.025
Уровень шума
85
  • Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 1
  • Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 2
  • Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 3
  • Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 4
  • Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 5
  • Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 6
  • Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 7
  • Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 8
  • Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 9
  • Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 10
  • Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 11
  • Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 12
  • Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 13
  • Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 14
  • Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 15
  • Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 16
  • Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 17
  • Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 390 руб. 
Начислим 935 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747856
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте
58 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
420
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
2.5
Свеча зажигания
F7TC
Стартер
электрический
Максимальная мощность, кВт
11.025
Уровень шума
85
Ширина, см
570
Высота, см
580
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х61х58
Вес, кг.
89

Описание товара Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте

Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
420
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
2.5
Свеча зажигания
F7TC
Стартер
электрический
Максимальная мощность, кВт
11.025
Уровень шума
85
Развернуть
Ширина, см
570
Высота, см
580
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Генератор бензиновый DENZEL 946894, PS-70EA, 7,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростарте - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 58390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...