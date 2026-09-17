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Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер

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Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 1
Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 2
Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 3
Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 4
Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 5
Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 6
Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 7
Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 8
Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 9
Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 10
Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 11
Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 12
Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
212
Объём топливного бака, л
15
Максимальная мощность, кВт
3.3
Уровень шума
85
  • Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 1
  • Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 2
  • Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 3
  • Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 4
  • Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 5
  • Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 6
  • Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 7
  • Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 8
  • Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 9
  • Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 10
  • Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 11
  • Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 12
  • Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747855
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Объём двигателя, см3
212
Объём топливного бака, л
15
Расход топлива, л/час
1.15
Свеча зажигания
F7TC
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
3.3
Объём масляного бака, л
0.6
Максимальное время непрерывной работы, мин
780
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
85
Ширина, см
44
Высота, см
46
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х47х47
Вес, кг.
42

Описание товара Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер

Генератор бензиновый Denzel PS 33 946834 максимальной мощностью 3,3 кВт при параметрах сети 230 В, оснащен ручным стартером и увеличенным бензобаком на 15 л. Предназначен для автономного электроснабжения однофазным током маломощного оборудования. Это экономичная и простая в использовании модель, оптимально подходящая для дачного участка, домашней мастерской, кемпинга и рыбалки, а также строительной площадки.

Генератор станет отличным помощником в условиях отсутствия электричества. Например, можно одновременно подключить 5 ламп дневного освещения, ноутбук, холодильник, телевизор и электрочайник.

Преимущества

  • Комфортная эксплуатация — надежный четырехтактный двигатель с верхним расположением клапанов (OHV) экономично расходует топливо и имеет небольшой уровень шума 85 дБ.
  • Безопасность — защита от работы при низком уровне масла, от перегрузки и короткого замыкания значительно продлевает срок службы генератора.
  • Долгое функционирование — благодаря увеличенному бензобаку генератор способен работать более 12 часов без дозаправки.
  • Простая навигация — все элементы управления вынесены на переднюю панель и интуитивно понятны.
  • Удобный контроль параметров работы — производитель предусмотрел вольтметр и индикатор уровня топлива.
  • Возможность подключения чувствительной техники — блок AVR обеспечивает работу без скачков напряжения.
  • Надежность — увеличенный диаметр провода обмотки статора, медная обмотка альтернатора и металлический распределительный вал улучшают качество работы.
  • Легкое перемещение — генератор отличается небольшими габаритами 60?44?46 см.
  • Гарантия 3 года — высокое качество генератора подтверждено производителем.



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Отзывы о товаре Генератор бензиновый DENZEL 946834, PS-33, 3,3 кВт, 230В, 15л, ручной стартер




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Объём двигателя, см3
212
Объём топливного бака, л
15
Расход топлива, л/час
1.15
Свеча зажигания
F7TC
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
3.3
Объём масляного бака, л
0.6
Максимальное время непрерывной работы, мин
780
Развернуть
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
85
Ширина, см
44
Высота, см
46
Страна производитель
Китай
Описание

Генератор бензиновый Denzel PS 33 946834 максимальной мощностью 3,3 кВт при параметрах сети 230 В, оснащен ручным стартером и увеличенным бензобаком на 15 л. Предназначен для автономного электроснабжения однофазным током маломощного оборудования. Это экономичная и простая в использовании модель, оптимально подходящая для дачного участка, домашней мастерской, кемпинга и рыбалки, а также строительной площадки.

Генератор станет отличным помощником в условиях отсутствия электричества. Например, можно одновременно подключить 5 ламп дневного освещения, ноутбук, холодильник, телевизор и электрочайник.

Преимущества

  • Комфортная эксплуатация — надежный четырехтактный двигатель с верхним расположением клапанов (OHV) экономично расходует топливо и имеет небольшой уровень шума 85 дБ.
  • Безопасность — защита от работы при низком уровне масла, от перегрузки и короткого замыкания значительно продлевает срок службы генератора.
  • Долгое функционирование — благодаря увеличенному бензобаку генератор способен работать более 12 часов без дозаправки.
  • Простая навигация — все элементы управления вынесены на переднюю панель и интуитивно понятны.
  • Удобный контроль параметров работы — производитель предусмотрел вольтметр и индикатор уровня топлива.
  • Возможность подключения чувствительной техники — блок AVR обеспечивает работу без скачков напряжения.
  • Надежность — увеличенный диаметр провода обмотки статора, медная обмотка альтернатора и металлический распределительный вал улучшают качество работы.
  • Легкое перемещение — генератор отличается небольшими габаритами 60?44?46 см.
  • Гарантия 3 года — высокое качество генератора подтверждено производителем.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
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