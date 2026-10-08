Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб.
В наличии
Код товара: 747852
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 180 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Ширина, см
51.5
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х37х10
Вес, кг.
4.1
Описание товара Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS
Транспортировочный набор Denzel 946725, состоящий из колес и двух рукояток, предназначен для перемещения генераторов серии PS по рабочей площадке. Подходит к генераторным установкам Denzel PS 55 EA, PS 70 EA, PS 80 EA и PS 90 EA (артикулы 946874, 946894, 946924, 946934, 946944, 946954).
Преимущества
- Быстрая подготовка к работе — рукоятки легко собираются, все необходимое для монтажа входит в комплект поставки.
- Удобное использование — транспортировка генератора происходит быстро и без усилий.
- Надежность — элементы комплекта рассчитаны на длительную эксплуатацию.
Смотрите также: Генераторы и оснастка к ним, Заклепочники и заклепки, Измерительное оборудование, Компрессоры, Ручной инструмент, Сварочные аппараты и оснастка для сварки, Степлеры и оснастка к ним, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Тепловые пушки, Электроинструмент, бензиновые, с электростартером
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 370 руб.1843 руб. в СплитГенератор бензиновый MTX 946650, RS-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х так...
-
В наличии БесплатноЦена 8 370 руб.2093 руб. в СплитГенератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119
-
В наличииЦена 9 450 руб.2363 руб. в СплитЭлектрогенератор бензиновый Champion GG951DC
-
В наличии БесплатноЦена 11 720 руб.2930 руб. в СплитГенератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 1500 474103125
-
В наличииЦена 12 740 руб.3185 руб. в СплитИнверторный генератор ЗУБР СБИ-1100, 1100 Вт
-
В наличииЦена 13 470 руб.3368 руб. в СплитБензиновый генератор STEHER GS-1500, 1200 Вт
-
В наличииЦена 13 600 руб.3400 руб. в СплитБензиновый генератор ЗУБР СБ-1200, 1200 Вт
-
В наличии БесплатноЦена 16 300 руб.4075 руб. в СплитГенератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 2500 474103130
-
В наличии БесплатноЦена 17 960 руб.4490 руб. в СплитГенератор инверторный Patriot 1000i 474101025
-
В наличииЦена 18 970 руб.4743 руб. в СплитГенератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, р...
-
В наличииЦена 18 970 руб.4743 руб. в СплитГенератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, з...
-
В наличииЦена 19 150 руб.4788 руб. в СплитБензиновый генератор STEHER GS-3500, 2800 Вт
Транспортировочный набор Denzel 946725, состоящий из колес и двух рукояток, предназначен для перемещения генераторов серии PS по рабочей площадке. Подходит к генераторным установкам Denzel PS 55 EA, PS 70 EA, PS 80 EA и PS 90 EA (артикулы 946874, 946894, 946924, 946934, 946944, 946954).
Преимущества
- Быстрая подготовка к работе — рукоятки легко собираются, все необходимое для монтажа входит в комплект поставки.
- Удобное использование — транспортировка генератора происходит быстро и без усилий.
- Надежность — элементы комплекта рассчитаны на длительную эксплуатацию.
Смотрите также: Генераторы и оснастка к ним, Заклепочники и заклепки, Измерительное оборудование, Компрессоры, Ручной инструмент, Сварочные аппараты и оснастка для сварки, Степлеры и оснастка к ним, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Тепловые пушки, Электроинструмент, бензиновые, с электростартером
Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3180 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Транспортировочный комплект (колеса и ручки) для генераторов DENZEL 946725, PS