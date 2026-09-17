Генератор бензиновый MTX 946650, RS-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер
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Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
63
Объём топливного бака, л
4
Максимальная мощность, кВт
0.8
Уровень шума
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 747850
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Характеристики
Бренд
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
2-х тактный
Объём двигателя, см3
63
Объём топливного бака, л
4
Свеча зажигания
нет
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
0.8
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х33
Вес, кг.
17.56
Описание товара Генератор бензиновый MTX 946650, RS-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер
Генератор бензиновый MTX 946650, RS-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер
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Бренд
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
2-х тактный
Объём двигателя, см3
63
Объём топливного бака, л
4
Свеча зажигания
нет
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
0.8
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
60
Страна производитель
Китай
Генератор бензиновый MTX 946650, RS-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Генератор бензиновый MTX 946650, RS-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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