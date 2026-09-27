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Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер

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Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 1
Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 2
Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 3
Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 4
Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 5
Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 6
Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 7
Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 8
Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 9
Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 10
Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 11
Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 12
Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 13
Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 14
Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 15
Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 16
Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 17
Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 18
Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
25
Максимальная мощность, кВт
6
  • Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 1
  • Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 2
  • Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 3
  • Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 4
  • Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 5
  • Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 6
  • Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 7
  • Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 8
  • Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 9
  • Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 10
  • Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 11
  • Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 12
  • Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 13
  • Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 14
  • Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 15
  • Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 16
  • Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 17
  • Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 18
  • Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747842
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Характеристики

Бренд
MTX
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
25
Стартер
электрический
Максимальная мощность, кВт
6
Объём масляного бака, л
1.1
Защита от перегрузок
да
Колеса
нет
Эл. выходы 380/220/12
0/3/0 шт
Ширина, см
0
Высота, см
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х56х56
Вес, кг.
78.4

Описание товара Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер

Генератор бензиновый MTX RS-7000E 946145 максимальной мощностью 6 кВт вырабатывает переменный ток с напряжением 230 В. Позволяет обеспечить электроснабжение осветительных приборов, инструментов и бытовой техники. Для подключения потребителей предназначены 2 розетки 230 В/16 A и силовая розетка 230 В/32 A. Специальные крышки защищают розетки от попадания пыли и влаги. Выход 5 В позволяет заряжать мобильную технику — предусмотрены разъемы USB и TYPE-C. Генератор пригодится в качестве резервного источника электроэнергии в загородном доме.

Преимущества

  • Долговечность — 4-тактный двигатель с медной обмоткой обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках.
  • Быстрый старт — генератор оснащен электростартером, для запуска двигателя достаточно повернуть ключ в замке зажигания.
  • Защита от поломки — двигатель не запускается при низком уровне масла в картере и останавливается при перегрузке, такое решение предотвращает его поломку.
  • Удобный контроль работы — на панели управления предусмотрен вольтметр для отслеживания напряжения.
  • Степень защиты IP23 — внутренние элементы надежно изолированы от брызг воды и попадания твердых частиц размером более 12,5 мм.
  • Качественная фильтрация — специальные фильтры препятствуют попаданию твердых частиц в цилиндр двигателя и посторонних примесей в топливо.
  • Простое обслуживание — топливный и воздушный фильтр легко извлекаются для очистки или замены.
  • Готовность к эксплуатации — в комплект поставки входит аккумулятор, необходимый для работы электростартера.



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Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Генератор бензиновый MTX 946145, RS-7000E, 6 кВт, 230В, электростартер




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Характеристики
Бренд
MTX
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
25
Стартер
электрический
Максимальная мощность, кВт
6
Объём масляного бака, л
1.1
Защита от перегрузок
да
Колеса
нет
Эл. выходы 380/220/12
0/3/0 шт
Развернуть
Ширина, см
0
Высота, см
0
Страна производитель
Китай
Описание

Генератор бензиновый MTX RS-7000E 946145 максимальной мощностью 6 кВт вырабатывает переменный ток с напряжением 230 В. Позволяет обеспечить электроснабжение осветительных приборов, инструментов и бытовой техники. Для подключения потребителей предназначены 2 розетки 230 В/16 A и силовая розетка 230 В/32 A. Специальные крышки защищают розетки от попадания пыли и влаги. Выход 5 В позволяет заряжать мобильную технику — предусмотрены разъемы USB и TYPE-C. Генератор пригодится в качестве резервного источника электроэнергии в загородном доме.

Преимущества

  • Долговечность — 4-тактный двигатель с медной обмоткой обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках.
  • Быстрый старт — генератор оснащен электростартером, для запуска двигателя достаточно повернуть ключ в замке зажигания.
  • Защита от поломки — двигатель не запускается при низком уровне масла в картере и останавливается при перегрузке, такое решение предотвращает его поломку.
  • Удобный контроль работы — на панели управления предусмотрен вольтметр для отслеживания напряжения.
  • Степень защиты IP23 — внутренние элементы надежно изолированы от брызг воды и попадания твердых частиц размером более 12,5 мм.
  • Качественная фильтрация — специальные фильтры препятствуют попаданию твердых частиц в цилиндр двигателя и посторонних примесей в топливо.
  • Простое обслуживание — топливный и воздушный фильтр легко извлекаются для очистки или замены.
  • Готовность к эксплуатации — в комплект поставки входит аккумулятор, необходимый для работы электростартера.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
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