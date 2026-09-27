Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер
Бензиновый генератор MTX RS-7000 946135 максимальной мощностью 6 кВт, с ручным стартером, поддерживает напряжение 230 В и обеспечивает функционирование бытовой техники, электроинструмента, осветительных приборов и других потребителей в случае отсутствия электросети или перебоев в ее работе. Стабилизатор напряжения AVR защищает чувствительные приборы от поломки. Для подключения потребителей служат 2 розетки 230 В/16 А, для питания мощной техники предназначена силовая розетка 230 В/32 А. На панели управления также предусмотрен выход постоянного тока USB/TYPE-C 5 В, позволяющий заряжать смартфоны, планшеты и другие гаджеты. Генератор пригодится владельцам загородных участков.
Преимущества
- Надежность — мощный двигатель и альтернатор с медной обмоткой обеспечивают стабильную работу на протяжении всего срока службы.
- Экономичность — полного бака хватает на 9 часов работы без дозаправки.
- Защита двигателя — генератор не запускается при низком уровне масла, воздушный и топливный фильтры предотвращают попадание твердых частиц в цилиндр и посторонних примесей в топливо.
- Степень защиты IP23 — внутренние элементы надежно изолированы от брызг воды и попадания твердых частиц размером более 12,5 мм.
- Удобная панель управления — вольтметр позволяет контролировать напряжение, специальный индикатор предупредит о низком уровне масла.
- Простое обслуживание — фильтрующие элементы топливного и воздушного фильтров легко извлекаются для очистки и замены.
- Мобильность — при помощи транспортировочного комплекта MTX 94911 (приобретается отдельно) генератор удобно перемещать по рабочей зоне.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 27 340 руб.6835 руб. в СплитБензиновый генератор ЗУБР СБ-3300, 3300 Вт
-
В наличииЦена 28 770 руб.7193 руб. в СплитИнверторный генератор STEHER GI-1500, 1200 Вт
-
В наличииЦена 30 450 руб.7613 руб. в СплитБензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-3300Е, 3300 Вт
-
В наличииЦена 30 950 руб.7738 руб. в СплитИнверторный генератор ЗУБР СБИ-2800, 2800 Вт
-
В наличии БесплатноЦена 32 700 руб.8175 руб. в СплитГенератор инверторный бензиновый Зубр ЗИГ-1200
-
В наличииЦена 37 590 руб.9398 руб. в СплитГенератор бензиновый MTX 946155, RS-9000, 7 кВт, 230В, ручной ст...
-
В наличииЦена 38 170 руб.9543 руб. в СплитБензиновый генератор STEHER GS-6500, 5500 Вт
-
В наличииЦена 40 940 руб.10235 руб. в СплитБензиновый генератор ЗУБР СБ-5500, 5500 Вт
-
В наличииЦена 41 040 руб.10260 руб. в СплитБензиновый генератор с электростартером STEHER GS-6500Е, 5500 Вт
-
В наличииЦена 45 680 руб.11420 руб. в СплитБензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-5500Е, 5500 Вт
-
В наличииЦена 47 470 руб.11868 руб. в СплитБензиновый генератор с электростартером STEHER GS-8000Е, 7000 Вт
-
В наличииЦена 48 890 руб.12223 руб. в СплитБензиновый генератор ЗУБР СБ-7000, 7000 Вт
Бензиновый генератор MTX RS-7000 946135 максимальной мощностью 6 кВт, с ручным стартером, поддерживает напряжение 230 В и обеспечивает функционирование бытовой техники, электроинструмента, осветительных приборов и других потребителей в случае отсутствия электросети или перебоев в ее работе. Стабилизатор напряжения AVR защищает чувствительные приборы от поломки. Для подключения потребителей служат 2 розетки 230 В/16 А, для питания мощной техники предназначена силовая розетка 230 В/32 А. На панели управления также предусмотрен выход постоянного тока USB/TYPE-C 5 В, позволяющий заряжать смартфоны, планшеты и другие гаджеты. Генератор пригодится владельцам загородных участков.
Преимущества
- Надежность — мощный двигатель и альтернатор с медной обмоткой обеспечивают стабильную работу на протяжении всего срока службы.
- Экономичность — полного бака хватает на 9 часов работы без дозаправки.
- Защита двигателя — генератор не запускается при низком уровне масла, воздушный и топливный фильтры предотвращают попадание твердых частиц в цилиндр и посторонних примесей в топливо.
- Степень защиты IP23 — внутренние элементы надежно изолированы от брызг воды и попадания твердых частиц размером более 12,5 мм.
- Удобная панель управления — вольтметр позволяет контролировать напряжение, специальный индикатор предупредит о низком уровне масла.
- Простое обслуживание — фильтрующие элементы топливного и воздушного фильтров легко извлекаются для очистки и замены.
- Мобильность — при помощи транспортировочного комплекта MTX 94911 (приобретается отдельно) генератор удобно перемещать по рабочей зоне.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Отзывы о товаре Генератор бензиновый MTX 946135, RS-7000, 6 кВт, 230В, ручной стартер