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Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм

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Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 1
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 2
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 3
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 4
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 5
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 6
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 7
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 8
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 9
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 10
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 11
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 12
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 13
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 14
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 15
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 16
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 17
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 18
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Min ток
20
Max ток
220
Наличие сетевой вилки
Да
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 1
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 2
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 3
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 4
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 5
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 6
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 7
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 8
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 9
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 10
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 11
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 12
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 13
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 14
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 15
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 16
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 17
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 18
  • Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747828
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Характеристики

Бренд
MTX
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штКабель с держателем электрода - 1 штКабель с зажимом "земля" - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
220
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х15
Вес, кг.
2.65

Описание товара Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм

Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм



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Теги товара: ручные дуговые mma

Отзывы о товаре Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм




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Характеристики
Бренд
MTX
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штКабель с держателем электрода - 1 штКабель с зажимом "земля" - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
220
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94392, MMA-220S, 220 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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