Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94391, MMA-200S, 200 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Min ток
20
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 747827
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Характеристики
Бренд
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штКабель с держателем электрода - 1 штКабель с зажимом "земля" - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х15
Вес, кг.
2.62
Описание товара Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94391, MMA-200S, 200 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94391, MMA-200S, 200 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм
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Теги товара: ручные дуговые mma
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штКабель с держателем электрода - 1 штКабель с зажимом "земля" - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94391, MMA-200S, 200 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы
Теги товара: ручные дуговые mma
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы
Теги товара: ручные дуговые mma
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94391, MMA-200S, 200 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94391, MMA-200S, 200 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-5,0 мм