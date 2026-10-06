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Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94390, MMA-180S, 180 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-4,0 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94390, MMA-180S, 180 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-4,0 мм

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747826
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94390, MMA-180S, 180 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-4,0 мм
2 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Размеры в упаковке, см
24х15х15
Вес, кг.
2.36

Описание товара Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94390, MMA-180S, 180 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-4,0 мм

Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94390, MMA-180S, 180 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-4,0 мм

Отзывы о товаре Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94390, MMA-180S, 180 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-4,0 мм




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Характеристики
Бренд
MTX
Описание
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94390, MMA-180S, 180 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-4,0 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94390, MMA-180S, 180 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-4,0 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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