Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94390, MMA-180S, 180 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-4,0 мм
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб.
В наличии
Код товара: 747826
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 790 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
24х15х15
Вес, кг.
2.36
Описание товара Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94390, MMA-180S, 180 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-4,0 мм
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94390, MMA-180S, 180 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-4,0 мм
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 930 руб.733 руб. в СплитИнверторный аппарат дуговой сварки MTX 94391, MMA-200S, 200 А, П...
-
В наличииЦена 2 930 руб.733 руб. в СплитИнверторный аппарат дуговой сварки MTX 94398, MMA-200BS, 200 А, ...
-
В наличииЦена 3 020 руб.755 руб. в СплитИнверторный аппарат дуговой сварки MTX 94399, MMA-220BS, 220 А, ...
-
В наличииЦена 3 410 руб.853 руб. в СплитАппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 160 А, макс. электрод ...
-
В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитАппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94375, ИДС-170, 170 А, ...
-
В наличии БесплатноЦена 3 820 руб. 6 940 руб.955 руб. в СплитИнвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитАппарат сварочный Победа AC 180 606301718
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитАппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 190 А, макс. электрод ...
-
В наличииЦена 4 530 руб.1133 руб. в СплитАппарат сварочный Зубр СА-160К
-
В наличии БесплатноЦена 4 550 руб. 7 910 руб.1138 руб. в СплитИнвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-190
-
В наличииЦена 4 870 руб.1218 руб. в СплитАппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94372, DS-180 Compact, 1...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитАппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 220 А, макс. электрод ...
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94390, MMA-180S, 180 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-4,0 мм
Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94390, MMA-180S, 180 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-4,0 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Инверторный аппарат дуговой сварки MTX 94390, MMA-180S, 180 А, ПВ60%, диам.эл. 1,6-4,0 мм